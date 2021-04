Timo Werner a mis fin à sa sécheresse de deux mois avec le but gagnant Chelsea a battu West Ham 1-0 au Premier League anglaise et a retiré trois points d’avance sur son rival londonien dans la course aux qualifications de la Ligue des champions samedi. L’attaquant allemand a caressé à bout portant du centre de Ben Chilwell à la 43e minute pour son premier but en 12 apparitions toutes compétitions confondues lors d’une première saison décevante à Chelsea. Ce n’était que son deuxième but en championnat depuis le 7 novembre. Werner a raté une chance tout aussi bonne au début de la seconde période, devant un filet pratiquement vide à la stupéfaction du manager de Chelsea Thomas Tuchel sur la ligne de touche, mais cela ne s’est pas avéré coûteux. au stade olympique.

Les chances de retour de West Ham ont presque disparu lorsque Fabián Balbuena a reçu un carton rouge à la 81e pour avoir donné suite à un dégagement en ratissant ses crampons sur le mollet de Chilwell, dans un incident qui a vu l’arbitre utiliser le moniteur de terrain pour faire son appel. .

Chelsea, qui était à égalité de points avec West Ham avant le coup d’envoi, a renforcé sa place en quatrième position – la dernière position de qualification de la Ligue des champions dans la ligue. Les deux équipes avaient été renforcées plus tôt samedi par Liverpool, un rival du top quatre, concédant dans le temps d’arrêt pour faire match nul à domicile avec Newcastle 1-1.

Liverpool a perdu quatre points derrière Chelsea avec cinq matchs à jouer.

