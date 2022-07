Timo Werner lié à la sortie de Chelsea avec la Juventus et le RB Leipzig en option

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Werner lié au transfert de la Juventus

Timo WernerLe départ de Chelsea semble possible, la Juventus devenant un prétendant potentiel pour l’attaquant de 26 ans, rapports Sky Sport Italie.

L’entraîneur de la Juventus, Max Allegri, a inscrit l’international allemand dans une liste d’options de transfert offensif, mais sa priorité est toujours d’obtenir un accord permanent pour Álvaro Morata de l’Atlético Madrid. Le rapport mentionne également Manchester United Antoine Martial bien que des sources aient déclaré à ESPN la semaine dernière que le joueur resterait à Old Trafford.

Werner a fait allusion à un départ de Stamford Bridge afin d’obtenir plus de temps de jeu avant la Coupe du monde en novembre après l’arrivée de Rahim Sterlingavec l’entraîneur Thomas Tuchel critiquer la réponse de son joueur.

Werner a déjà été proposé à son ancienne équipe du RB Leipzig dans le cadre d’un échange de joueurs contre Nordi Mukiele, alors que Chelsea cherchait à faire dérailler le transfert en cours de Mukiele au PSG. Cependant, Rapports de Sky Sport Allemagne que l’équipe de Bundesliga est toujours intéressée par le retour de Werner à Leipzig, qui serait probablement prêté pour la saison.

– Cristiano Ronaldo est de retour en Angleterre pour discuter de son avenir à Manchester United avec le manager Erik ten Hag, révèle L’athlétisme. Le joueur de 37 ans aurait informé les Red Devils de son désir de partir cet été si une offre raisonnable arrivait, mais l’équipe de Premier League continue de maintenir qu’il ne sera pas transféré. Il est rapporté que l’international portugais est plus susceptible de rester à Old Trafford et de se battre pour sa place la saison prochaine.

– Newcastle United est en pourparlers avec le PSG pour Julien Draxler, selon Le 10 Sport. Le milieu de terrain de 28 ans figure sur une liste de joueurs que Luis Campos a l’intention de remplacer cet été, aux côtés de Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Ander Herrera et Leandro Paredes. Les Magpies cherchent à apporter des options offensives cette fenêtre de transfert d’été, et bien qu’ils n’aient pas pu sécuriser le Bayer Leverkusen Moussa Diaby à St. James ‘Park, Draxler pourrait être disponible pour un montant compris entre 17 et 25,5 millions de livres sterling.

– Japhet Tanganga veut quitter Tottenham Hotspur pour l’AC Milan cet été, selon Daniele Longo de Calciomercato. Le joueur de 23 ans attend de rejoindre le San Siro avec un prêt d’une saison, les Spurs insistant apparemment sur l’inclusion d’une clause de rachat dans le cadre de l’accord. Le diplômé de l’académie de Tottenham a plus de chances de jouer en équipe première avec le Rossonerifaisant seulement 11 apparitions en Premier League pour l’équipe d’Antonio Conte la saison dernière.

– West Ham United a rejeté l’offre de 17,5 millions d’euros de Fulham pour Issa Dioprapports L’Équipe. Les Hammers seraient en train de négocier un accord plus proche de 15 millions d’euros plus 6 millions d’euros de compléments pour permettre au joueur de 25 ans de partir cet été. David Moyes aurait initialement bloqué un départ, mais le défenseur central est désormais autorisé à quitter West Ham si son évaluation est respectée.

– Le Bayern Munich n’est pas intéressé par l’Espanyol Raul de Tomas en remplacement de Robert Lewandowski. Image a démenti les rumeurs selon lesquelles les champions de Bundesliga se préparent à faire une offre formelle pour l’attaquant de 27 ans, avec 17 ans Mathys Tél déjà à destination de l’Allianz Arena. L’international espagnol a impressionné en Liga la saison dernière, marquant 17 buts en 34 apparitions, et il a également une plus grande expérience que l’adolescent rennais, qui n’a pas encore inscrit de but ou de passe décisive au niveau senior.

– Le président marseillais Pablo Longoria a rencontré Guillaume Saliba‘s agent à Londres, selon Fabrice Romano. Le défenseur d’Arsenal, âgé de 21 ans, a passé l’année dernière en prêt à l’équipe de Ligue 1, où il a été nommé Jeune joueur de l’année. Après son retour aux Emirats, la partie française cherchait à signer le défenseur de manière permanente. Cependant, Mikel Arteta a récemment déclaré qu’il était impressionné par les performances de pré-saison de Saliba et lui offrira probablement du temps de jeu régulier la saison prochaine.