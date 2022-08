Timo Werner de Chelsea devrait bientôt rejoindre Leipzig avec un contrat permanent

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Timo Werner s’apprête à quitter Chelsea et à revenir à Leipzig avec un contrat permanent

Timo Werner est sur le point de déménager définitivement dans son ancien club, le RB Leipzig, et il pourrait revenir dès lundi, selon le journaliste de Sky Sports Germany Florian Plettenberg.

Les pourparlers entre Chelsea et l’ancien club de Werner sont en cours depuis quelques jours, et Werner serait désireux de faire un retour spectaculaire en Bundesliga. Les frais sont estimés à environ 30 à 35 millions d’euros.

Werner a quitté Leipzig il y a deux ans après avoir marqué 95 buts – 34 en 45 matches lors de sa dernière saison – et 40 passes décisives en 159 apparitions. Et malgré l’intérêt de la Juventus cet été, le tueur à gages de 26 ans semble prêt à quitter Chelsea après un été d’incertitude.

Timo Werner a passé l’essentiel de sa carrière en Bundesliga et semble prêt à revenir après deux saisons en Premier League. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Werner a marqué 23 buts en 89 matches pour les Londoniens, mais il est derrière Raheem Sterling dans l’ordre hiérarchique et n’a pas de temps de jeu garanti malgré le départ de Romelu Lukaku à l’Inter Milan.

Werner a été exclu de la formation de départ de Chelsea lors de la victoire 1-0 de la première journée contre Everton, Thomas Tuchel optant à la place pour une ligne avant composée de Kai Havertz, Mason Mount et Sterling.

PAPIER GOSSIP

– Wolverhampton Wanderers a conclu un accord d’une valeur de 35 millions de livres sterling pour la signature de l’attaquant de Valence Gonçalo Guedesselon le courrier quotidien. L’attaquant de 25 ans s’est retiré du match amical de Valence avec l’Atalanta et devrait plutôt s’envoler pour l’Angleterre en vue de terminer son examen médical et de signer un contrat à Molineux lundi. On pense que les frais s’élèvent à 27,5 millions de livres sterling avec des modules complémentaires. Guedes peut jouer comme ailier ou comme deuxième attaquant. Il a marqué 36 buts en 178 apparitions pour Los Che.

– Manchester United a fait un geste choc pour ramener l’attaquant Marko Arnautovic à la Premier League, selon l’Athlétisme. Erik ten Hag aurait offert 6,8 millions de livres sterling pour l’ancien attaquant de West Ham United, qui joue actuellement pour Bologne en Italie. United est à la recherche de renforts après une défaite lamentable lors de la première journée contre Brighton & Hove Albion et Arnautovic, 33 ans, est une cible surprise, bien qu’il ait travaillé avec Ten Hag et l’assistant de United Steve McLaren à Twente. Arnautovic a marqué 43 buts et ajouté 33 passes décisives en 184 matches de Premier League.

– Le Borussia Dortmund est à la recherche d’un remplaçant pour l’attaquant Sébastien Halleret Rapport Sport1 ils sont sur le point de signer l’attaquant français Antoine Modeste du FC Cologne. Dortmund a été lié à une foule de noms depuis l’annonce que Haller doit suivre un traitement contre le cancer des testicules, y compris Edinson Cavani, Edin Dzeko et Marcus Thuram. Cependant, il semble que Dortmund ait conclu un accord pour emmener Modeste, 34 ans, au Signal Iduna Park pour un montant compris entre 3,4 et 4,2 millions de livres sterling. L’attaquant signera un contrat d’un an d’une valeur de 5 millions de livres sterling.

– milieu de terrain de Naples Fabien Ruiz refuse de signer une prolongation de contrat, et le Paris Saint Germain espère tirer parti de l’incertitude en travaillant sur un accord d’une valeur de 21 millions de livres sterling, selon L’Équipe. L’Espagnol de 26 ans a encore un an sur son contrat et bien que le Real Madrid soit intéressé à le débarquer gratuitement l’été prochain, les champions de France pensent qu’ils peuvent faire avancer les choses cet été. Le PSG espère baisser le prix demandé par Napoli, mais il souhaite renforcer ses options d’attaque au milieu de terrain. Ruiz n’a pas participé au match de pré-saison de Naples contre l’Espanyol ce week-end.

– Everton devrait battre West Ham United à la signature du défenseur des Wolverhampton Wanderers Conor Coadyselon le courrier quotidien. Le skipper des Wolves and England, âgé de 29 ans, souhaite quitter Molineux et les Toffees pourraient obtenir ses services pour un montant de 12 millions de livres sterling. Les rangs défensifs d’Everton ont été épuisés le jour de l’ouverture de la saison en raison de blessures à Ben Godfrey et Yerry Mina, et le patron d’Everton, Frank Lampard, est un admirateur de longue date de Coady, qui était un remplaçant inutilisé lors de la défaite 2-1 des Wolves contre Leeds samedi. Coady tient à jouer régulièrement dans le but de renforcer ses chances de Coupe du monde.