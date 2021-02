Timo Werner admet sa culpabilité après le limogeage de Frank Lampard après un lent départ à Chelsea

Timo Werner a admis qu’il se sentait « coupable » du limogeage de l’ancien patron Frank Lampard à Chelsea après sa course stérile devant le but.

L’attaquant de 53 millions de livres a eu du mal à trouver ses marques à Stamford Bridge au départ, avant qu’une rafale de buts ne précède un sort que Werner a décrit comme le « pire moment de ma carrière ».

Il a disputé 12 matchs sans trouver le filet, ne le faisant que contre Morecambe en FA Cup, avant de rater un penalty au tour suivant contre Luton.

C’est à cette époque que la pression avait commencé à monter sur Lampard alors que Chelsea glissait sur la table, le combat de Luton étant son dernier acte en tant que manager.

« Quand vous venez ici pour jouer en tant qu’attaquant et être l’homme pour marquer les buts, bien sûr, je me suis senti un peu coupable d’avoir raté tant d’occasions », a déclaré Werner. Sky Sports . « Pour le club, pour l’ancien manager mais aussi pour moi parce que je veux marquer tout le temps et autant que je peux. »

Lampard a été rapidement limogé à l’arrière du luminaire de Luton et remplacé à peine 24 heures plus tard par Thomas Tuchel.

« Bien sûr, si j’avais marqué quatre ou cinq buts de plus, peut-être que l’ancien entraîneur serait toujours là parce que nous aurions peut-être gagné deux ou trois matchs de plus mais vous ne pouvez pas trop regarder dans le passé car il y en a trop jeux devant nous », a déclaré Werner.

« Le passé était comme ça et bien sûr je me sens un peu coupable, mais dans le football, il faut continuer, et maintenant nous avons beaucoup de gros matchs dans les prochaines semaines et il faut regarder vers l’avenir, surtout quand on a un nouveau manager. «