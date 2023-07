Timmins News : Comment les ours polaires résidents de Cochrane font-ils face à la chaleur estivale?

La récente vague de chaleur en Ontario et dans une grande partie du Canada et des États-Unis a incité les gens à chercher des moyens de « battre la chaleur », alors comment les trois ours polaires résidents du nord-est de l’Ontario ont-ils géré le récent temps chaud ?

Le personnel du Cochrane Polar Bear Habitat a déclaré à CTV News que Ganuk, Inukshuk et Henry ont plutôt bien géré la météo.

Deux des trois ours polaires à l’habitat de l’ours polaire de Cochrane battant la chaleur de l’été. (Habitat de l’ours polaire de Cochrane/Facebook)Alors que l’été n’est peut-être pas la période de l’année préférée des ours polaires et que même la vague de chaleur n’a pas empêché les trois résidents de l’habitat de profiter du sanctuaire, ils profitent de leurs piscines et de l’ombre qui donne un peu de spectacle aux visiteurs.

« Ces ours s’y sont bien acclimatés », a déclaré Kearin Goff, responsable des soins aux animaux à l’habitat.

«Nous leur donnons également beaucoup de gelées – ils reçoivent des gelées de sang d’orignal, des pastèques congelées. Ils ont accès à la piscine tout le temps et à un grand lac pour nager qui est alimenté par une source et reste agréable et froid.

Les responsables du sanctuaire ont déclaré que les niveaux de fumée élevés des incendies de forêt cette saison ne semblent pas non plus déranger les ours.

Le personnel de soin des animaux a déclaré qu’il était toujours à l’affût des changements dans le comportement des trois et de l’évolution de leur personnalité au fil du temps – les ours sont un peu plus somnolents, restent un peu plus près de l’ombre et ne craignent pas quelques plongeons supplémentaires dans la piscine cette l’été, mais pas grand-chose d’autre n’a changé.

« Juste cette année, Inukshuk a décidé qu’il n’aimait plus l’écorce de melon d’eau », a déclaré Goff.

« La pastèque est l’un de leurs trois aliments préférés en été, mais Inukshuk a décidé qu’il ne mangerait plus l’écorce, alors nous avons dû commencer à la lui couper. »

Le centre s’attend à une saison touristique chargée cet été avec tous les programmes en cours, les rénovations de son village patrimonial en cours et le Nanuk Snack Shack ouvert pour la première fois depuis la pandémie.

« Nous commençons à être plus occupés avec l’arrivée de nos familles. Nous vendons beaucoup d’abonnements en ce moment, alors oui, c’est une période amusante de l’année pour être ici », a déclaré Amy Baxendell-Young, la directrice du Habitat de l’ours polaire de Cochrane.

« Notre piscine pour enfants est ouverte en ce moment, ce qui signifie que les gens peuvent entrer, se baigner dans la piscine pour enfants et peut-être que les ours pourraient même venir les rejoindre aussi. »

Le village du patrimoine accueillera un festival des Journées du patrimoine les 29 et 30 juillet avec le deuxième Cochrane Western Gaming Show annuel et des courses de barils dans l’espoir de divertir les invités tout en apercevant les ours polaires Ganuk, Inukshuk et Henry cet été.

Pour plus d’informations sur l’habitat et ses activités, visitez leur page Facebook.