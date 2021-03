Importance: La victoire du bien sur le mal est célébrée à la veille de Holika Dahan. Les gens allument le feu de joie ce jour-là et commémorent le triomphe de la foi de Bhakt Prahlad en Lord Vishnu sur les mauvaises intentions de son père Hiranyakashipu et de sa tante Holika. Selon les croyances, son père et sa tante ont tenté de le tuer en l’incendiant, mais sa foi en Lord Vishnu l’a protégé. On pense également qu’en allumant le feu de joie, la négativité disparaîtra de la vie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy