« Timing Wizard » tend un ballon à Dulquer Salmaan et vole le tonnerre de Thor dans une illusion d’optique

Un compte Twitter appelé The Timing Wizard apporte un nouveau type de sorcellerie sur la plateforme. Considérez ceci : alors que Ronaldo retire deux bouteilles de Coca-Cola lors d’un pressage – une décision qui a fait perdre environ 4 milliards de dollars à la marque mondiale de boissons – les bouteilles apparaissent entre les mains de ce créateur de contenu. Ou, comme par magie à travers la télévision, il fait atterrir un ballon rose dans les mains compétentes de Dulquer Salman. Bien sûr, aucune sorcellerie ne se passe ici et ce n’est qu’une astuce dans le timing, la planification et l’exécution parfaite d’une illusion.

Qu’il s’agisse d’aider Thor à vaincre Hulk ou d’écraser des lutteurs professionnels, l’assistant de chronométrage en prend beaucoup au quotidien.

Qu’avez-vous fait pendant votre temps libre ?

pic.twitter.com/7w6xA1A0kN — Mai (@May26LFC) 14 août 2022

Montgolfière autour pic.twitter.com/CMuJdydFFr — L’assistant de chronométrage (@thetimingwizard) 15 août 2022

DIM MAK..N’essayez pas ça à la maison..il m’a fallu des années pour le perfectionner pic.twitter.com/DdoTzqnZet — L’assistant de chronométrage (@thetimingwizard) 15 août 2022

Boissons gratuites sur la maison✌️ pic.twitter.com/cjjcmBVUzU – L’assistant de chronométrage (@thetimingwizard) 27 juillet 2022

J’ai pensé qu’il était amical quand il a souri pour la photo. pic.twitter.com/fGpXEKnpJH – L’assistant de chronométrage (@thetimingwizard) 12 juin 2022

Ces formes de niche de performances qualifiées trouvent un public croissant sur les plateformes de médias sociaux.

Par exemple, imaginez que vous regardez une étendue de terre indéfinissable sur Street View de Google Maps et que vous êtes capable de deviner où vous êtes sans rien d’autre que cette information. Cela ressemble à une superpuissance ? Eh bien, plus vous en savez. GeoGuessrs est une communauté croissante de personnes possédant précisément cette compétence. Selon un rapport du New York Times, on vous montre n’importe quelle partie du monde sur Google Maps’ Street View et vous devez deviner où se trouve l’endroit ; plus votre estimation se rapproche, plus vous gagnez de points dans le jeu GeoGuessr.

« Je ne pense pas être un génie. C’est comme un magicien. Pour le magicien, le tour est facile, mais pour tout le monde, c’est beaucoup plus difficile », a humblement déclaré l’expert GeoGuessr Rainbolt au New York Times.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici