Timing parfait pour Baby Georgia, le bébé du Nouvel An né à l’hôpital de Salmon Arm

Little Georgia a fait son apparition un peu plus tôt que prévu, mais juste à temps pour être le premier bébé né en 2023 à l’hôpital général de Shuswap Lake à Salmon Arm.

Georgia est née le lundi 2 janvier à 21 h 28 des parents Jen Morley et Garick Gray. Elle est la sœur de Harper, qui a quatre ans et demi et est ravie d’être la grande sœur de la petite Georgia.

Maman Jen a expliqué que son bébé devait naître le 10 janvier, mais ensuite Jen est tombée malade d’un rhume et s’est retrouvée avec de la fièvre, des maux de tête et d’autres symptômes. À cause du bébé, elle est venue à l’hôpital pour être examinée.

Le rythme cardiaque de Jen était en hausse, tout comme celui du bébé, alors l’hôpital lui a administré des liquides intraveineux pendant environ une heure. Bien que leur rythme cardiaque ait chuté, le personnel médical envisageait de l’induire le lendemain pour rester au courant de la situation.

“Aucun d’entre nous ne se sentait bien en essayant d’accoucher naturellement si je ne respirais pas bien.”

Ils ont donc décidé d’une césarienne immédiate car cela semblait être la voie la plus sûre pour elle et son bébé.

“Ça s’est tellement bien passé”, a déclaré Jen. «Nous avions une équipe incroyable ici avec le personnel. Chacun d’entre eux était génial.

L’une des infirmières de la salle d’opération a apporté des couvertures faites à la main pour Georgia.

“Elle était si gentille”, a déclaré Jen à propos de l’infirmière.

La Géorgie pesait 8 livres et 2 onces en bonne santé à sa naissance.

“Elle va super bien. Elle est très contente, un bébé facile ; elle aime boire du lait, faire des câlins et dormir.

Harper est venu rencontrer Georgia le matin après la naissance de Georgia et était ravi, a déclaré Jen.

« Elle a dit qu’elle allait ramper dans son berceau la nuit et la câliner. Elle a dit qu’elle aiderait avec les couches, mais pas celles qui font caca », a ri Jen. “Elle va être une bonne petite aide.”

Jen et le bébé resteront à l’hôpital une nuit de plus, jusqu’au 4 janvier, juste pour s’assurer que tout va bien.

La famille a vécu à Salmon Arm pendant un certain temps, mais a déménagé à Blind Bay il y a environ deux mois.

Le deuxième nom de Georgia est Rose, ce qui, selon Jen, est important dans l’histoire de la famille de Garick.

Quant au nom Georgia, “Je l’ai juste adoré, aucune raison pour cela.”

Jen a dit qu’elle se sentait bien après l’opération.

« Douloureux et fatigué, mais c’est à prévoir. Cela ressemblera probablement à une longue convalescence, mais cela en vaudra la peine.

martha.wickett@saobserver.net

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NaissancesNouvel AnSalmon ArmShuswap