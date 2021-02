Time’s Up appelle aucun membre Black HFPA votant sur les Golden Globes; les stars se joignent à la protestation

Time’s Up appelle à une réforme de la Hollywood Foreign Press Association à quelques jours des Golden Globe Awards en raison du manque de diversité parmi les membres décisifs.

L’organisation de défense des droits a lancé vendredi le hashtag #TIMESUPGlobes, accompagné d’un graphique qui lit, « Hollywood Foreign Press Association: Pas un seul membre noir sur 87. »

Time’s Up fait référence à une enquête récente du Los Angeles Times qui a révélé qu’il n’y a pas un seul membre noir dans le groupe de 87 journalistes internationaux qui décide qui rentre chez lui avec du matériel Golden Globe. En fait, il n’y a pas eu de membre noir depuis 1987.

Bien que le Times note que le HFPA compte un certain nombre de personnes de couleur dans ses rangs, le manque de diversité parmi les membres votants reflète directement le camouflet notable des meilleurs films dirigés par des Noirs dans les meilleures catégories d’images cette année, y compris « Da 5 Bloods de Spike Lee , « » Une nuit à Miami « et » Ma Rainey’s Black Bottom « .

Golden Globes 2021:Comment regarder, tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie de remise des prix hybrides

USA TODAY a contacté la HFPA pour obtenir ses commentaires.

Time’s Up, la fondation créée à partir du mouvement #MeToo qui œuvre pour lutter contre les inégalités et l’injustice dans l’industrie du divertissement et au-delà, a renvoyé la demande de commentaires de USA TODAY à la HFPA.

Acteurs clés d’Hollywood, y compris Shonda Rhimes, Ava DuVernay et Judd Apatow, ont partagé la campagne de protestation sur leurs comptes de médias sociaux respectifs vendredi.

« Anciennes nouvelles. Nouvelle énergie », DuVernay tweeté. Apatow tweeté: « Tant de choses folles à propos des @goldenglobes et de la presse étrangère hollywoodienne, mais c’est horrible. #Timesupglobes. »

Dans une déclaration au Los Angeles Times jeudi, la HFPA a déclaré qu’elle s’était engagée à «faire entrer des membres noirs» et «des membres d’autres milieux sous-représentés».

« Nous nous engageons pleinement à faire en sorte que nos membres reflètent les communautés du monde entier qui aiment le cinéma, la télévision et les artistes qui les inspirent et les éduquent », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Nous travaillerons immédiatement à la mise en œuvre d’un plan d’action pour atteindre ces objectifs dans les plus brefs délais. »

Dans toutes les catégories télévisées, seuls deux acteurs noirs ont été nominés aux Golden Globes cette année (Don Cheadle pour «Black Monday» et John Boyega pour «Small Axe») et aucune actrice noire n’a mérité des hochements de tête, malgré les éloges de la critique pour des performances telles que Michaela Coel dans «Je peux te détruire» et Uzo Aduba dans «Mrs. Amérique. »

Mahershala Ali n’a pas réussi à obtenir un signe de tête pour « Ramy », et alors que « Lovecraft Country » est en lice pour la meilleure série dramatique, ses acteurs noirs n’ont pas été reconnus. « Never Have I Ever », mettant en vedette de nombreux acteurs indiens, n’a pas remporté de nominations, tout comme « Insecure » et « Bridgerton ».

Les Golden Globes seront diffusés en direct d’un océan à l’autre sur NBC à 8 HNE / 5 HNP. L’événement de trois heures sera bicoastal, animé par Tina Fey en direct de la Rainbow Room à New York et Amy Poehler de la maison de remise des prix habituelle, le Beverly Hilton de Los Angeles.

