Cette année, pour la première fois depuis des décennies, Times Square sera fermé au public le soir du Nouvel An. Seuls les travailleurs de la production et des dizaines de travailleurs de première ligne sélectionnés et leurs familles seront autorisés à s’approcher de la scène.

Mercredi, les responsables de la police de New York ont ​​exhorté le public à rester à la maison. «Il n’y a absolument aucun spectateur autorisé à Times Square», a déclaré le chef Terence A. Monahan, le membre en uniforme supérieur, lors d’une conférence de presse.

«N’essayez même pas de venir le regarder», a-t-il ajouté.

Comme elle le fait chaque année, la ville fermera les rues de la région et des policiers feront fonctionner des points de contrôle pour empêcher l’accès. Mais au lieu de laisser entrer les visiteurs dans les gouttes, tous les invités non invités seront refusés, les piétons étant limités à partir de 15 heures jeudi.

«Quiconque commence à se rassembler, on lui dira de se déplacer», a déclaré le chef Monahan.

Deux pâtés de maisons autour de Times Square seront utilisés pour la célébration de cette année, une empreinte beaucoup plus petite que d’habitude. Des enclos de huit pieds sur huit seront espacés dans les rues, servant de zones d’observation à environ 40 travailleurs qui ont fait en sorte que la ville et le pays fonctionnent en toute sécurité et en douceur, et qui ont été invités à amener leurs familles pour célébrer.