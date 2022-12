Times Kiara Advani tuée dans une robe fendue à hauteur de cuisse

Min Yoongi, alias SUGA, membre du BTS, est l’un des producteurs les plus en vogue de l’industrie musicale coréenne. Mais il s’avère également être le membre surprise du BTS qui peut faire tomber des pièges à soif de nulle part. Cela a été l’histoire d’ARMY tout au long de 2022. SUGA alias Min Yoongi avec ses cheveux longs, ses traits délicats et ses regards saisissants a tué et comment. BTS SUGA alias Min Yoongi a posté quelques photos d’une séance photo inconnue. On peut voir qu’il a enfilé le look victorien avec un manteau et une chemise à volants. Ses cheveux semblent avoir une personnalité propre. Les fans se demandent d’où viennent les photos.

Découvrez les photos à couper le souffle de Min Yoongi sur Instagram

BTS ARMY réagit aux photos

ARMY ne peut tout simplement pas se remettre des photos de Min Yoongi. Ils se demandent s’il a fait une séance photo pour un magazine ou s’il prépare un nouvel album tourné avec des influences victoriennes. Il y a quelques jours, Kim Taehyung a fait vibrer nos cœurs avec son apparence de gentleman anglais. C’est ce qu’ARMY a tweeté…

o homem mais lindo da face da terra de verdade min yoongi voc mexe tanto com o meu psicol gico eu sou rendida a absolutamente tudo relacionado a voc. s complètement perfeito da cabe a aos p s. pic.twitter.com/ghCf4UhLf0 jour des dossards ? (@kthglosr) 11 décembre 2022

MIN YOONGI !!!!!!!!!!!!!!!! Quelle sorte de beauté est-ce ??? Pourquoi pourquoi pourquoi ??? Il est tellement divin C’est fou https://t.co/n60yggx7vO ?????????! ?? ??? ??? ? (@M_Adeeronke) 11 décembre 2022

MIN YOONGI !!!! ARRÊTE ÇA!!! https://t.co/ujpvlCxuZL BTS Cherry ~ ?? (@_btscherry_) 11 décembre 2022

Un jour, Yoongi a dit “Instagram est difficile” mais Armys ne savait pas qu’il voulait dire que ce serait difficile pour nous ??? Je vais te poursuivre en justice Min Yoongi !!!! Tina Vminfemme ?? | #VeautifulDays ??? (@messy_vminlover) 11 décembre 2022

Kim Taehyung était comme un rêve alors qu’il s’habillait comme un gentleman anglais. Mais le rappeur BTS Min Yoongi alias SUGA ne ressemble à rien de moins qu’un héros Byronic dans ces clics.