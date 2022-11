Time Warp – Le New York Times

Hope Newhouse à Paris – parlant d’une expérience très récente, alors que l’heure normale a commencé dans la plupart des pays d’Europe le week-end dernier – n’essaie pas vraiment de s’adapter. “J’utilise la fin de l’heure d’été à l’automne pour commencer à me réveiller plus tôt et à me coucher plus tôt (ce que j’échoue de façon spectaculaire en été)”, a-t-elle écrit.

Ceux qui voient cette période de l’année comme un pic hygge l’ont dit : « Préparez votre livre, une boisson au choix, lisez pendant une heure, étirez-vous, reculez les horloges et lisez pendant une autre. Paradis!” a écrit Marcy Albin de Santa Fe, NM

“Creusez les recettes de ragoût et de pain”, a écrit Alice Brown de Shelburne, Vt. “Obtenez une bonne carte des étoiles et réapprenez toutes ces constellations majeures”, a-t-elle ajouté. «Suivez les phases de la lune; vous le verrez BEAUCOUP au cours des six prochains mois.

Donna Meehan de Melbourne, en Floride, garde une bouteille d’huile solaire Coppertone dans son sac et prend une grande bouffée chaque fois qu’elle a besoin d’une dose d’été. Aromathérapie !

La fin de l’heure d’été n’est pas le problème le plus pressant, bien sûr. C’est une tradition de gémir à ce sujet si vous le détestez, de vous en réjouir si vous l’aimez, un événement annuel qui, comme beaucoup de choses, passera bientôt. Comme Scott Prunty de Clyde, Ohio, l’a écrit, avec peut-être le conseil le plus sensé, “Acceptez que ce soit hors de votre contrôle et avancez.”