‘Time-traveller from 2671’ avertit les gens exactement quand un énorme météore s’écrasera sur la terre transportant des extraterrestres dans une vidéo virale

Un “voyageur du temps de 2671” a prévenu les gens exactement quand un énorme météore s’écrasera sur la Terre transportant des extraterrestres dans une vidéo désormais virale.

TikToker Eno Alric, également connu sous le nom de “theradianttimetraveler”, a affirmé que cinq événements majeurs façonneraient l’histoire humaine.

Un «voyageur du temps» a déclaré que le monde serait visité par des extraterrestres sur un météore Crédit : radianttimetraveler/TikTok

Eno Alric, également connu sous le nom de theradianttimetraveler, a fait un certain nombre de déclarations sans fondement Crédit : radianttimetraveler/TikTok

La vidéo d’Alric a recueilli plus de 32k likes Crédit : radianttimetraveler/TikTok

Dans le message sans fondement, Evo affirme que les humains trouveront de nouvelles planètes, seront frappés par un raz de marée et seront visités par des extraterrestres entre novembre 2022 et mai 2023.

Le clip, qui a reçu 32 400 likes, disait : « ATTENTION ! Oui, je suis un vrai voyageur du temps de l’an 2671, rappelez-vous ces cinq dates à venir.

“30 novembre 2022 : Le télescope James Webb trouve une planète qui est une version miroir de la Terre.

« 8 décembre 2022 : Un gros météore frappe la Terre contenant de nouveaux types de métaux et d’espèces extraterrestres.

« 6 février 2023 : Un groupe de 4 adolescents découvre des ruines antiques et un appareil qui ouvre un trou de ver vers d’autres galaxies.

« 23 mars 2023 : Une équipe de scientifiques explorant la fosse des Mariannes découvre des espèces anciennes.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​été divisés par les prédictions hors du commun.

“Je garde ces trucs que je suis juste pour vous”, a écrit une personne.

“Source : fais-moi confiance mon frère”, a plaisanté un second.

Un troisième a demandé qui gagnerait la Coupe du monde de cette année, tandis qu’un quatrième a déclaré que le voyage dans le temps n’existait pas.

En juin, un autre TikToker prétendant voyager dans le temps a déclaré qu’il avait la “preuve” qu’il avait visité le monde post-apocalyptique.

Javier a prétendu être de l’année 2028 et a continué à proclamer qu’il n’y a plus d’humains – même si les bâtiments et les voitures sont toujours en place.

L’utilisateur des médias sociaux, qui s’appelle @unicosobreviviente (seul survivant), a publié pour la première fois le 13 février de l’année dernière montrant la ville de Valence, en Espagne, vide et sans personne autour.

Peu de temps après, d’autres vidéos de la ville vide ont suivi, où il n’y a aucune activité humaine visible – mais l’électricité et la connexion Internet restent disponibles pour que le TikToker puisse télécharger les vidéos.

Avance rapide de 11 mois et Javier affirme maintenant qu’il est toujours bloqué et qu’il a passé 340 jours dans un isolement total avec le monde à sa merci.