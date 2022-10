Time Out choisit le quartier “le plus cool du monde” pour 2022

(CNN) — C’est l’une des meilleures parties des vacances – ce moment où vous découvrez le côté de la ville qui est clairement plus populaire auprès des habitants que des touristes.

C’est peut-être le café hors des sentiers battus avec le meilleur café que vous ayez jamais goûté, le bar souterrain qui n’est pas indiqué dans la rue au-dessus ou le restaurant qui sert des spécialités locales appétissantes dont vous n’avez jamais entendu parler.

Pour vous aider à découvrir plus de joyaux cachés lors de votre prochaine escapade en ville, la marque médiatique mondiale Time Out a publié sa liste annuelle des quartiers les plus cool du monde.

En tête du tour d’horizon de 2022 se trouve la très animée Colonia Americana, située dans la ville de Guadalajara, dans l’ouest du Mexique. Time Out dit que le mélange éclectique de manoirs Art déco historiques et de salles de concert dans des entrepôts de Colonia Americana a conclu l’affaire.

“Guadalajara est en train de devenir une visite incontournable – et Colonia Americana est l’endroit où il faut être en ce moment”, a déclaré James Manning, rédacteur en chef de Time Out Travel, dans un communiqué. “Il abrite une communauté créative qui repousse les limites, un nombre croissant d’endroits incroyables pour manger et certaines des meilleures vies nocturnes de l’hémisphère occidental. Et la vie dans la rue est imbattable.”

La liste de Time Out est le résultat d’une vaste enquête dans laquelle des milliers de personnes du monde entier ont été interrogées sur leurs endroits préférés dans leur ville. Les éditeurs de Time Out ont également apporté leur expertise locale dans le but de créer le guide ultime, mettant en lumière 51 des quartiers les plus cool du monde. Le top 20 sont “en termes simples, des endroits incroyables où être en ce moment”, déclare Time Out.

Cais do Sodré à Lisbonne abrite cette “rue rose” instagrammable. Pawel Pajor/Adobe Stock

Quartiers éclectiques

Dans la foulée de Colonia Americana se trouve le bord de la rivière Cais do Sodré de Lisbonne, qui a pris la deuxième place sur la liste. Longtemps célèbre pour sa vie nocturne animée, le quartier portugais se fait désormais un nom en tant que haut lieu de la gastronomie.

“C’est le quartier où les jeunes chefs les plus prometteurs de Lisbonne ouvrent de nouveaux restaurants”, explique Time Out, citant Quiosque de São Paul et Tricky’s comme les meilleurs endroits pour boire et manger.

Le troisième sur le tour d’horizon de 2022 est le village de Wat Bo, à Siem Reap, au Cambodge. Selon Time Out, la zone entourant la spectaculaire pagode Wat Bo a connu un “sérieux éclat” au cours de l’année écoulée. Les hôtels-boutiques Viroth’s et Treeline Urban Resort sont répertoriés comme des points forts, aux côtés du restaurant Tevy’s Place, qui sert de délicieux repas bio et fonctionne également comme une entreprise sociale autorisant les femmes locales.

Le quartier américain le mieux noté est arrivé au numéro quatre – Ridgewood à New York. Time Out indique que l’équilibre des nouveaux bars et restaurants à venir dans cette région du Queens, aux côtés d’institutions telles que la pâtisserie Rudy’s Bakery – qui a ouvert ses portes en 1934 – lui a valu une place sur la liste 2022.

Pendant ce temps, le Mile End à Montréal, au Canada, complète le top cinq de Time Out, décrit comme un “recoin accessible à pied” abritant “certains des meilleurs restaurants, librairies indépendantes, fleuristes, bouchers, boulangers et fabricants de chandeliers de la ville”.

Dave Calhoun, directeur du contenu de Time Out pour l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni, a déclaré que l’objectif de la liste annuelle était de mettre en lumière des zones qui ne sont pas des “destinations d’entreprise homogénéisées”, mais qui “ont plutôt une ambiance indépendante et accueillante”.

“Vous pourrez peut-être les traverser en une demi-heure ou moins, mais ils regorgent d’expériences suffisantes pour passer des journées à les explorer”, a-t-il déclaré.

Le Shimokitazawa de Tokyo est mieux connu sous le nom de “Shimokita”. Wibowo Rusli/Alay

Les 10 quartiers les plus cool de Time Out

1. Colonia Americana – Guadalajara, Mexique

2. Cais do Sodré – Lisbonne, Portugal

3. Wat Bo Village – Siem Reap, Cambodge

4. Ridgewood – New York, États-Unis

5. Mile End – Montréal, Canada

6. Barrio Logan – San Diego, États-Unis

7. Shimokitazawa – Tokyo, Japon

8. Cliftonville – Margate, Royaume-Uni

9. Barrio Yungay – Santiago, Chili

10. Cours Julien – Marseille, France