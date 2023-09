Un nouvel épisode de PROPRES Temps d’essence premières ce soir à 21 h HE/PT et BOSSIP a un clip exclusif !

Comme indiqué précédemment, la très attendue série documentaire en cinq parties d’une heure a débuté le vendredi 18 août à 21 h HE/PT et détaille le « pionnier du magazine Essence qui atteint une communauté mondiale de plus de 20 millions de femmes noires et a révélé certains des les couvertures les plus captivantes et les plus influentes du dernier demi-siècle.

OWN a précédemment révélé les noms des leaders d’opinion, des célébrités et des influenceurs déterminants de la culture qui seront présentés dans la série via un communiqué de presse. Le groupe estimé comprend l’actrice lauréate du Golden Globe® Taraji P. Henson, Sunny Hostin, la productrice et ancienne présidente de Motown Productions Suzanne de Passe, Gabrielle Union et l’actrice oscarisée Halle Berry.

Parmi les pionniers annoncés précédemment figurent également le mannequin et icône Beverly Johnson, la fille de Johnson, Anansa Sims, l’actrice oscarisée Whoopi Goldberg, l’actrice lauréate d’un Emmy® Sheryl Lee Ralph, Regina Hall, Taye Diggs et nul autre qu’Oprah Winfrey.

PROPRE Temps d’essence Extrait exclusif :

Dans un clip exclusif partagé avec BOSSIP, on voit un récapitulatif des prétendues tensions entre Susan L. Taylor et Monique Greenwood. Taylor a été rédactrice en chef d’ESSENCE de 1981 à 2000. et Greenwood a été son successeur.

L’ancienne rédactrice en chef d’ESSENCE, Cori Murray, rappelle les nombreuses comparaisons qui ont été faites entre Greenwood et Taylor et ses pensées sont reprises par Harriette Cole, ancienne employée d’ESSENCE.

« Susan Taylor était encore au magazine et je ne peux pas imaginer ce que ce serait pour Monique de tenter d’instaurer sa vision alors que la visionnaire d’ESSENCE était encore dans la pièce », explique Cole.

Taylor et Greenwood apparaissent tous deux dans Time Of Essence et partagent leurs histoires respectives.

Selon Greenwood, il fut un temps où Taylor la traitait d ‘«arrogante» en face, mais malgré cela, Taylor insiste sur le fait qu’il n’y a jamais eu de combats de chats entre eux.

«Je sais que les gens ont inventé des histoires sur les combats de chats à ESSENCE», explique Taylor. « Je n’en ai jamais eu, mais si je voyais quelque chose et sentais que je devais l’exprimer, je le faisais. »

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Time Of Essence : « Chapitre quatre : Les années 2000 » diffusé ce soir, vendredi 8 septembre, à 21 h HE/PT

Consultez une description officielle ci-dessous.