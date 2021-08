Timbo the Redneck DERNIER – La star de Tiktok est décédée «dans un accident de camion avec sa petite amie Kori» alors que son beau-frère publie une vidéo hommage

HOMMAGES À TIMBO VERSENT

Après la confirmation de sa mort, les hommages d’amis, de famille et de fans ont afflué.

Son frère a posté une photo de Timbo alors que le couple était en voyage de pêche avec la légende : « On dirait qu’hier nous sommes allés pêcher ensemble, mais je détesterais dire que tu vas tellement me manquer et je J’aimerais pouvoir sortir avec toi une dernière fois.

« Mais Dieu a de meilleurs plans pour toi et j’ai hâte de te voir un jour au paradis, je t’aime petit frère et tu vas vraiment me manquer. »