Timbo le Redneck est mort

L’HOMMAGE AU BEAU-FRÈRE DE TIMBO CONTINUE

« Je me souviens que moi et lui serions assis dans la pièce et nous serions juste là à penser à quoi faire et nous ferions une vidéo et moi et Timbo serions là-bas dans la cour, que ce soit en ville ou autre, mais nous Je serais assis là-bas à faire des vidéos ensemble, à m’amuser et à profiter de tout, de toute la situation que nous avions.

Tony avait été vu dans certains contenus de Timbo sur l’application de médias sociaux.

« Je veux juste dire du fond du cœur et je sais que Timbo ressent la même chose qu’il vous a apprécié plus que tout au monde que je connaisse », a conclu Tony.