Timberwolves et Lynx concluent un accord de diffusion radio avec iHeart Media et certains jeux seront diffusés sur KFAN – Twin Cities

Les Timberwolves et Lynx ont signé un partenariat de trois ans en matière de streaming et de radio avec iHeartMedia Minneapolis, qui abrite un certain nombre de stations de radio locales de premier plan, dont KFXN-100.3.

Environ 20 matchs des Timberwolves devraient être diffusés cette saison sur la station sportive, connue des auditeurs locaux sous le nom de KFAN. Les jeux Timberwolves ont été diffusés à l’origine sur KFAN de 1991 à 2011. Avant cette saison, les matchs des Timberwolves étaient diffusés sur WCCO Radio.

À une époque où les fans ont eu plus de mal à trouver les Timberwolves et d’autres équipes sportives professionnelles du Minnesota sur les ondes de la télévision traditionnelle, étant donné le manque de disponibilité de Bally Sports sur les plateformes de câble et de streaming, la même chose pourrait devenir vraie pour les émissions de radio. Mais tous les jeux Wolves seront toujours disponibles pour les auditeurs via l’application Timberwolves et l’application iHeartRadio.

Alan Horton continuera à servir de voix play-by-play à la radio des Timberwolves.

Dans le cadre de cet accord, iHeartRadio proposera une station spécifique aux Timberwolves et Lynx qui proposera du contenu 24h/24 et 7j/7 lié aux deux équipes professionnelles de basket-ball. La station a été lancée jeudi avec une rediffusion radio de la victoire du Minnesota en play-in en 2022 contre les Clippers. Reste à savoir quelle quantité de contenu original sera diffusé sur la station.

Les Timberwolves et Lynx ont vanté une visibilité accrue sur la programmation de jour de KFAN dans le cadre de l’accord. Certaines apparitions – telles que les enregistrements hebdomadaires avec l’entraîneur Chris Finch à l’émission matinale de Paul Allen – étaient en place auparavant. Mais il est également mentionné que l’entraîneur des Lynx et présidente des opérations de basket-ball, Cheryl Reeve, aura une « présence régulière » dans la programmation de KFAN, tandis que les joueurs des Timberwolves et des Lynx feront des apparitions régulières sur les neuf stations d’iHeartRadio Minneapolis. et des spectacles en direct auront lieu au Target Center Skyway Studio.

Ethan Casson, PDG de Timberwolves et Lynx, a déclaré que le nouvel accord « va développer stratégiquement notre base de fans de Timberwolves et Lynx ».