Timberwolves, Celtics et Lakers : nos experts débattent du meilleur et du pire de la NBA à la mi-saison

Le milieu de la saison NBA 2023-24 est presque arrivé, ce qui en fait le moment idéal pour L’Athlétisme passer en revue ce qui s’est passé jusqu’à présent – ​​et faire quelques prédictions sur l’avenir.

À partir d’aujourd’hui, et jusqu’à jeudi et lundi, nous examinerons la saison sous tous les angles.

Aujourd’hui, nous allons réévaluer les mesures prises au cours de l’intersaison 2023 et identifier les équipes et les joueurs qui ont surperformé et sous-performé.

Pour en savoir plus, nous avons réuni trois de nos rédacteurs NBA : Will Guillory, à la Nouvelle-Orléans ; Eric Koreen, à Toronto; et Josh Robbins, à Washington.

Évaluons certains des mouvements effectués pendant l’intersaison 2023. Quelle décision s’est avérée la meilleure jusqu’à présent, et pourquoi ?

Will Guillory : Le mouvement le plus important cette intersaison n’a pas été un seul échange. Ce sont les Boston Celtics qui ont transformé Marcus Smart, Malcolm Brogdon et Robert Williams III en Jrue Holiday et Kristaps Porziņģis avec deux accords distincts. La précédente itération des Celtics était déjà l’une des meilleures équipes de la NBA. Mais l’ajout de Holiday et Porziņģis a fait de ce groupe le favori incontestable pour remporter le titre cette saison. Ils ont même une chance d’entrer dans l’histoire après avoir débuté 19-0 à domicile. Les décisions qu’ils ont prises au cours de l’été ont certainement sacrifié une certaine profondeur, ce qu’ils devront aborder avant la date limite des échanges. Pourtant, tant que les cinq de départ restent en bonne santé, Boston sera un cauchemar pour quiconque se trouvera sur son chemin.

Éric Koreen : Que diriez-vous d’un non-déménagement : les Timberwolves du Minnesota tiennent plus ou moins le coup après une première année décevante après l’échange de Rudy Gobert. Compte tenu de tout ce qu’ils ont abandonné pour acquérir Gobert, la pression était forte pour changer quelque chose de radicalement après avoir à peine accédé aux séries éliminatoires et un exode de cinq matchs au premier tour. Ils auraient pu quitter l’entraîneur-chef Chris Finch, échanger Karl-Anthony Towns ou simplement ne pas prolonger Jaden McDaniels et garder leurs options financières ouvertes. Au lieu de cela, les Timberwolves ont continué à croire en ce qu’ils avaient mis en place et sont désormais l’une des meilleures équipes de la NBA, une menace légitime pour le titre.

Josh Robbins : L’échange des Milwaukee Bucks contre Damian Lillard s’est avéré excellent – ​​mais pas parce que cette décision catapultera les Bucks en finale de la NBA. La vérité est que, malgré ce que Lillard apporte en attaque, les Bucks ne sont peut-être pas aussi forts qu’ils l’étaient à la même époque la saison dernière. La perte de Holiday a gravement affecté la défense de Milwaukee ; Milwaukee est entré mardi au 19e rang pour les points accordés par possession, ce qui est préoccupant.

Mais le commerce Lillard déjà a été une énorme victoire pour les Bucks, et voici pourquoi : cela a permis à Giannis Antetokounmpo de signer une prolongation de contrat, car L’Athlétismec’est Éric Nehm et Sam Amick a écrit. L’extension s’étend sur la saison 2026-27 et comprend une option de joueur pour la saison 2027-28. Garder Giannis garde les Bucks pertinents.

Écoutez, même si j’apprécie Milwaukee comme un endroit idéal pour élever une famille, ce n’est pas l’une des villes glamour de la NBA. Toutes les franchises de petits marchés doivent se soucier de conserver leurs superstars. Mais Antetokounmpo est resté heureux à Milwaukee ; Cela tient en grande partie à ses traits de caractère essentiels, bien sûr, mais cela vient aussi du fait que les Bucks font ce qui a été nécessaire pour l’entourer des bons joueurs. L’ajout de Lillard est certainement admissible. Et cela fait déjà de l’ajout de Lillard une énorme victoire.

Damian Lillard a aidé les Bucks à atteindre un record de 28-12, mais son impact sur le contrat à long terme de Giannis Antetokounmpo a fait de l’échange contre Lillard un succès. (Benny Sieu / USA aujourd’hui)

Quelle décision de l’intersaison 2023 a le plus déçu jusqu’à présent, et pourquoi ?

Guillorie : Je dirai le passage de Jordan Poole des Golden State Warriors aux Wizards. Il est si facile d’oublier qu’il y a à peine deux ans, ce type faisait la différence dans une équipe qui a remporté la finale de la NBA. Aujourd’hui, il est devenu l’une des plus grosses punchlines de la ligue. Et ce n’est pas seulement à cause des moments mémorables qu’il produit fréquemment. Son efficacité est épouvantable pour quelqu’un avec un taux d’utilisation aussi élevé, et il détient le pire plus-moins individuel de tous les joueurs de la NBA. (Son coéquipier Kyle Kuzma arrive juste derrière.) Au cours de l’été, certaines personnes ont plaisanté sur le fait que Poole avait en moyenne 30 points par match une fois qu’il avait eu la liberté d’être l’option n°1 dans une équipe avec de faibles attentes. Maintenant, il est peut-être devenu l’atout le moins précieux de la NBA.

Coréen : L’échange de Bradley Beal et les transactions associées n’ont pas nécessairement coûté cher aux Phoenix Suns, mais ils ont encore plus consolidé leurs actifs après l’échange de Kevin Durant. Ces mouvements exercent une pression énorme sur un grand trio composé de deux joueurs – Beal et Durant – qui sont fréquemment blessés. En conséquence, la profondeur de Phoenix est principalement constituée de signatures minimales. Beal a raté la majeure partie de la saison et les Suns restent à flot, à peine, grâce au génie de Durant et Devin Booker. Si tous les trois sont en bonne santé en avril et mai, les Suns connaîtront encore une sortie difficile dans la Conférence Ouest. Mais la première moitié de leur saison a montré que leur marge d’erreur est mince.

Robbins : Je vais prendre « un Eric Koreen » ici et partir avec un non-mouvement : qu’en est-il de la décision des Chicago Bulls de garder leur noyau de vétérans ensemble ? Ne pas déplacer DeMar DeRozan et Zach LaVine et également signer à nouveau Nikola Vučević est louable dans le sens où les Bulls tentent de gagner. Mais ce groupe de base a atteint son sommet et les Bulls sont 20e sur 30 équipes au classement. En d’autres termes, ils sont médiocres, et en NBA, il est difficile pour une franchise embourbée dans la médiocrité de réaliser des améliorations marquées à long terme. En ce moment, les Bulls semblent enlisés dans la boue. Cela, ajouté à l’expiration du contrat de DeRozan, fait des Bulls une équipe fascinante à surveiller à l’approche de la date limite des échanges.

Quel joueur ou quelle équipe a le plus dépassé les attentes ?

Guillorie : Même si j’étais un grand fan de Chet Holmgren lorsqu’il a quitté Gonzaga il y a quelques années, je n’aurais jamais pu imaginer qu’il serait aussi bon lors de sa première saison complète. Certes, il est utile qu’il ait bénéficié d’une saison complète en chemise rouge pour se préparer au physique de la NBA et renforcer ses compétences. Maintenant qu’il est en bonne santé, il est devenu le favori pour le titre de recrue de l’année et légitimement l’un des meilleurs centres de la NBA. Il est candidat au titre de joueur défensif de l’année la première année et il marque en moyenne près de 18 points par match avec des partages de tir de 55/39/80. Avec Holmgren au milieu, Oklahoma City est devenu un prétendant légitime au titre. C’est une équipe qui s’est à peine faufilée dans le Play-In la saison dernière, malgré une saison de calibre All-NBA en équipe première de Shai Gilgeous-Alexander.

Coréen : Tous à bord du train à la mode Coby White ! Depuis le 1er décembre, l’ancien choix de loterie des Chicago Bulls est avec une moyenne de 22,7 points, 5,8 passes décisives et 5,9 rebonds par match sur des partages de tir de 48/42/81. Avant la saison, les Bulls ont demandé à White de signer une prolongation de 36 millions de dollars sur trois ans. Les Raptors de Toronto ont acquis Immanuel Quickley dans le cadre de l’échange OG Anunoby et auront de la chance s’ils peuvent recruter le garde, avec une moyenne de 18,9 points, 4,6 rebonds et 5,0 passes décisives par match depuis l’échange, à un accord en agence libre restreinte avec un salaire de départ double de celui de White. Les Bulls ont été dans un cycle autodestructeur de tentatives, avec peu d’entre eux, voire aucun, qui portent leurs fruits. L’une des meilleures choses qui puisse arriver à une franchise, en termes de constitution d’équipe, est de signer un contrat pluriannuel avec un contributeur juste avant qu’il n’éclate. L’accord des Blancs n’efface pas ce qui l’a précédé, mais il contribue à amortir le choc.

Robbins : Les Timberwolves ont été les meilleurs surperformants de la NBA. Eric en a parlé plus tôt, mais cela mérite d’être répété : le Minnesota a organisé un revirement épique. Les Wolves ont terminé la saison dernière huitièmes au classement Ouest et sont tombés face aux Denver Nuggets au premier tour des séries éliminatoires. Cette année, ils mènent l’Ouest avec une fiche de 28-11 et possèdent la défense la mieux classée de la NBA. Anthony Edwards est au bord de la célébrité et Gobert a ressuscité sa carrière.

Chet Holmgren a dépassé les attentes en tant que recrue. (Alonzo Adams / USA aujourd’hui)

Quel joueur ou quelle équipe n’a pas répondu le plus aux attentes ?

Guillorie : Même si je suis tenté de parler ici des Warriors parce qu’ils ont été un tel désastre, je dois choisir les Lakers de Los Angeles. Après avoir ramené essentiellement le même groupe qui s’était rendu en finale de la Conférence Ouest l’année dernière, il a été choquant de voir les Lakers lutter autant pour garder la tête hors de l’eau. Je ne suis pas le premier à souligner ce point, mais Anthony Davis et LeBron James ont raté six matchs au total cette saison. Dans le passé, ce sont les matchs manqués de Davis et James qui ont conduit à certaines difficultés des Lakers. Ils ont été mauvais cette saison avec ces deux gars qui s’habillent presque tous les soirs. Les attentes seront de championnat ou d’échec pour toute équipe comprenant LeBron. Mais avec ce groupe, Los Angeles devra peut-être faire quelques pas pour avoir une chance d’atteindre le Play-In.

Coréen : J’imagine que cela sera dominé par le triangle de tristesse Suns/Lakers/Warriors, et pour cause. Un visage dans la paume des Atlanta Hawks est cependant mérité. Après son mandat dans l’Utah, Quin Snyder semblait être l’un des meilleurs entraîneurs de la NBA, et il mérite peut-être encore cette réputation. Cependant, les Hawks sont encore pires qu’ils ne l’étaient l’année dernière, lorsqu’ils avaient une alchimie plus naturelle avec la barre des .500 que Tom Hanks n’en avait avec Meg Ryan. Les Hawks, grâce à leur défense épouvantable, sont en désordre et semblent devoir déplacer Dejounte Murray dans les deux ans suivant l’échange pour lui avec une perte nette d’actifs importante juste pour pouvoir tracer une voie raisonnable à suivre. . Repérez le triste bruit de l’oiseau.

Robbins : Personne n’aurait dû s’attendre à ce que les Detroit Pistons se qualifient pour les séries éliminatoires cette saison. Mais même avec des attentes relativement faibles, il est difficile d’ignorer le…