Timberline Solar Shingles, Jumper Modules rappelés par GAF Energy pour risque d’incendie

GAF Énergie a rappelé deux produits solaires à la suite de rapports indiquant qu’ils peuvent présenter un risque d’incendie.

Le 27 juillet, la société a rappelé ses modules de raccordement TLS-1 et les bardeaux énergétiques TLS-1 qui font partie de son produit Timberline Solar. Selon le Commission américaine de sécurité des produits de consommation. Aucun blessé n’a été signalé, bien qu’il y ait eu des rapports de dommages matériels, y compris des dommages au toit-terrasse.

« La sécurité et la satisfaction de nos clients sont les principales priorités de GAF Energy », a déclaré un représentant de la société dans un communiqué. « Nous avons identifié un problème et décidé de mener un programme volontaire de rappel, de réparation et de test pour deux composants électriques – les modules de cavalier et les diodes de bardeaux solaires – dans les systèmes de toiture Timberline Solar. »

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

La société, basée à San Jose, en Californie, a déclaré avoir contacté tous les clients concernés et est en train de tester et de remplacer tous les composants concernés.

« À ce jour, nous avons terminé les réparations et les remplacements de plus de 80 % des toits touchés », indique le communiqué. « Nous sommes reconnaissants de la confiance et du partenariat de nos propriétaires alors que nous travaillons ensemble pour conduire l’avenir de l’énergie propre. »

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

Selon le CPSC, GAF Energy remplace tous les modules de cavalier et vérifie les composants électriques de chaque bardeau solaire pour déceler les défauts, puis les répare gratuitement. L’entreprise a fermé à distance les systèmes concernés jusqu’à ce que la réparation soit terminée, et les propriétaires seront indemnisés pour les pertes monétaires dues à la perte de production d’énergie solaire pendant cette période.

Les bardeaux solaires, contrairement aux panneaux solaires, ne sont peut-être pas un produit aussi familier pour de nombreux consommateurs. GAF Energy a lancé ses bardeaux Timberline Solar en 2021, et depuis lors, les couvreurs les ont installés dans 16 États.

Comme le note CNET dans notre examen de Timberline Solar, ces bardeaux sont cloués comme des bardeaux d’asphalte ordinaires et reposent à plat contre le toit, avec des composants électriques logés dans un conduit à l’avant de chacun. Le résultat est un look moins gênant que les panneaux solaires. Les bardeaux mesurent environ 64 pouces sur 17 pouces sur 1 pouce et pèsent environ 10 livres.

L’autre partie du rappel concerne les modules cavaliers, qui sont des composants électriques qui transfèrent l’énergie des bardeaux.

La puissance typique d’un bardeau solaire est d’environ 70 watts, mais Timberline Solar a une puissance inférieure par bardeau, à seulement 45 watts, comme nous le notons dans notre revue. C’est bien inférieur à la puissance moyenne d’un panneau solaire, qui se situe entre 250 et 400 watts.

Les produits rappelés ont été vendus dans le cadre de systèmes solaires dont le prix varie de 40 000 $ à 100 000 $, et ont été vendus via des ventes directes à et par l’intermédiaire d’entrepreneurs d’installation dans certains États de novembre 2021 à avril 2023.