Timberlake plaide coupable dans le cadre d’une affaire judiciaire concernant un conducteur en état d’ivresse

« C’est une erreur que j’ai commise, mais j’espère que ceux qui regardent et écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c’est certainement le cas. »

Timberlake a été condamné à payer une amende de 500 $ (380 £) avec une surtaxe de 260 $ (200 £), à effectuer 25 heures de travaux d’intérêt général et à faire une annonce de sécurité publique à l’extérieur du tribunal.

La pop star, initialement accusée de conduite en état d’ivresse, a comparu devant un tribunal de l’État de New York, où il a plaidé coupable d’une infraction routière moins grave, celle de conduite en état d’ivresse, qui n’est pas criminelle.

Le lauréat de dix Grammy Awards a été arrêté le 18 juin pour avoir grillé un stop et ne pas être resté sur le côté droit de la route à Hamptons, une destination de vacances populaire pour les célébrités à New York.

Lorsque les policiers l’ont arrêté, les yeux de Timberlake étaient « injectés de sang et vitreux » et une « forte odeur de boisson alcoolisée émanait de son haleine », selon un document d’accusation.

Il a refusé de se soumettre à un alcootest et a obtenu de mauvais résultats aux tests de sobriété, a indiqué la police.

« J’ai bu un Martini et j’ai suivi mes amis chez eux », aurait déclaré Timberlake à l’agent qui l’a arrêté.

Vendredi, à l’extérieur du tribunal, l’avocat de Timberlake a déclaré que la pop star avait bu un verre en l’espace de deux heures cette nuit-là.

« Il y a quelques semaines, je me suis adressé à vous tous et j’ai dit que mon client ne conduisait pas en état d’ivresse – après de nombreuses discussions et un examen approfondi, aujourd’hui le procureur [district attorney’s] Le bureau a décidé de ne pas donner suite à cette accusation.

Timberlake a comparu pour la première fois devant le tribunal le mois dernier, virtuellement depuis l’Europe, où il était en tournée.

Lors de cette audience, il a nié avoir conduit en état d’ivresse, ce qui à New York entraîne des sanctions pouvant aller jusqu’à un an de prison, et son permis de conduire a été suspendu dans l’État, ce qui est une procédure standard après une arrestation pour conduite en état d’ivresse.

Timberlake, qui a déjà évoqué ouvertement ses problèmes d’alcoolisme, a évoqué son arrestation quelques jours plus tard lors d’un concert à Chicago, déclarant à la foule : « Cela a été une semaine difficile ».