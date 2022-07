Timber Lake Playhouse reçoit près de 200 000 $ de subventions touristiques – Shaw Local

MOUNT CARROLL – Les organisateurs de festivals du sud de l’État et d’autres attractions touristiques sont invités à demander une part de 15 millions de dollars en fonds ARPA de contrepartie de l’État destinés à aider à réparer les dommages causés à l’industrie par la pandémie, a déclaré l’État dans un communiqué de presse.

La Département du commerce et des opportunités économiques Le programme de subventions pour les attractions touristiques et les festivals a été créé il y a un an en août.

Timber Lake Playhouse fait partie des 41 récipiendaires à bénéficier de la première série de subventions. Il a reçu 194 796 $ pour aider à payer son projet de rénovation de 1,4 $ sur cinq ans, qu’il a commencé en 2019. Il comprend la fabrication des bâtiments résistants à l’hiver. De nouveaux logements, des zones de répétition et des salles à manger font également partie de la rénovation.

Dans ce deuxième tour, qui donne la priorité aux communautés du sud de l’État, 5 millions de dollars de fonds de l’American Rescue Plan Act seront réservés aux festivals, tandis que le reste soutiendra un large éventail d’autres projets liés au tourisme, tels que des attractions, des musées, des salles de spectacles et plus encore. , a déclaré l’État dans le communiqué.

Les candidats doivent soumettre des fonds de contrepartie “dans le but d’attirer des visiteurs supplémentaires dans les localités et les événements, soutenant ainsi les hôtels, restaurants et entreprises locaux”. a déclaré l’État dans le communiqué. “Grâce à l’approche révisée pour le deuxième cycle de financement, l’État garantit que les localités et les entités touristiques les plus durement touchées par la pandémie reçoivent un soutien supplémentaire.”

Les localités, les entreprises touristiques et de festivals et les entités peuvent demander des subventions allant jusqu’à 500 000 $ qui peuvent être utilisées pour établir et améliorer des attractions touristiques ou des festivals. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 23 septembre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www2.illinois.gov/dceo.

Lors du premier tour de financement, 10 millions de dollars ont été réunis avec 16 millions de dollars en fonds de contrepartie, qui ont soutenu 41 projets. Les récompenses allaient de 11 500 $ à 562 500 $, avec une récompense moyenne de 243 902 $ pour un total de 10 millions de dollars, a indiqué l’État dans le communiqué.

Afin d’être sélectionné, chaque candidat a démontré comment le prix aiderait les entreprises de la région environnante, ainsi que la capacité du projet à attirer des visiteurs pour des nuitées. Les projets ont obtenu des scores plus élevés en fonction de la proximité des couloirs commerciaux et des services tels que les hôtels / motels, les restaurants, les commerces de détail et autres opérations commerciales, a indiqué l’État dans le communiqué.