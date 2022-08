Timbaland et Swizz Beatz Sue Triller pour 28 millions de dollars sur la vente “Verzuz”

Timbaland & Swizz Beatz Sue Triller, affirmant que 28 millions de dollars n’ont jamais été payés pour la vente «Verzuz».

Verzuz est le fruit de la pandémie de Timbaland et Swizz Beatz. Pendant la pandémie, il n’y a pas eu d’événement en ligne plus chaud que Verzuz, qui nous a tous réunis autour d’Instagram en direct pour profiter de combos de nos légendes préférées.

Ce qui a commencé comme un événement que nous avons vu avoir des problèmes au début est ensuite devenu une machine bien huilée. Cette machine bien huilée a finalement été vendu à Triller pour une somme conséquente. Les matchs de Verzuz sont devenus plus gros et diffusés directement sur Triller et le partenariat a semblé être fructueux pour les deux parties.

Timbaland & Swizz Beatz Sue Triller pour 28 millions de dollars de plus prétendument en défaut sur les paiements de vente «Verzuz».

Après avoir vendu Verzuz à Triller, il semble y avoir des problèmes au paradis après tout. Selon Panneau d’affichageTimbaland et Swizz Beatz poursuivent Triller pour 28 millions de dollars pour manquement présumé aux paiements de la vente.

“Les accusés ont échoué et ont refusé de répondre à l’avis écrit et à la demande de paiement des plaignants”, ont écrit les avocats du couple dans la plainte. “À ce jour, les défendeurs ont omis et refusé d’effectuer tout paiement à Mosley et Dean des sommes dues et exigibles, et les défendeurs continuent de manquer à leurs obligations de paiement.”

Triller a répondu aux allégations et a semblé être pris au dépourvu par le procès, qualifiant même le procès de “malentendu provoqué par les avocats”.

“Nous ne souhaitons pas diffuser notre linge sale dans la presse, mais nous avons payé des millions à Swizz et Tim en espèces et en actions”, a écrit la société. “Personne n’a autant profité de Triller à ce jour. Triller a contribué à propulser Verzuz vers de nouveaux sommets – ce qui en fait le phénomène culturel mondial qu’il est aujourd’hui. Nous espérons résoudre ce problème à l’amiable et rapidement, et espérons sincèrement qu’il ne s’agit que d’un malentendu. Si nous sommes obligés de le défendre, nous sommes plus qu’optimistes, la vérité et les faits sont de notre côté.

Triller a récemment été critiqué pour avoir prétendument brimé les créateurs de contenu noirs sur leur salaire. Espérons que le procès VERZUZ de Swizz Beats et Timbaland n’est pas simplement un autre chapitre de l’histoire de la chute de Triller.