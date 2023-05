Timbaland dit que Jay-Z et Drake l’ont aidé dans son moment le plus sombre

Timbaland est tombé sur le podcast de Shannon Sharpes et a partagé comment Jay-Z et Drake l’ont aidé à traverser le « moment le plus sombre » de sa dépendance.

Timbaland a récemment abandonné le Club Shay Shay podcast avec Shannon Sharpe et ouvert sur la dépendance. Timbaland a partagé que Vicodin l’a fait « se sentir comme Superman » et « surmonter tout ». De plus, il a révélé qu’il consommait jusqu’à 160 milligrammes d’OxyContin par jour.

« Tous ceux que je connais qui ont fait ça sont morts, donc je pense que je suis même mort à un moment donné », se souvient-il. « J’ai eu une expérience hors du corps où j’étais allongé dans le lit et je me suis vu allongé dans le lit. À partir de ce moment-là, Dieu m’a fait changer d’avis et je ne suis pas allé voir un médecin. Je l’ai fait de la dinde froide.

Le Co-fondateur de Verzuz a également avoué que sa dépendance avait changé sa façon d’agir en public. Il révèle que Jay-Z a remarqué son comportement et lui a conseillé d’éviter de faire des interviews. Drake a également remarqué son comportement et a tendu la main pour vérifier le producteur.

« JAY-Z est un prophète », a-t-il déclaré à Sharpe dans l’émission. « Dieu l’a envoyé. Je n’ai jamais vu personne comme lui. Hov m’a élevé, et il ne le sait même pas. Il m’a élevé dans le milieu de la musique. Il était si prolifique, si sage au-delà de son âge, que j’étais simplement étonné de le regarder. Timbaland a noté: «C’est pourquoi j’avais un lien différent avec JAY en ce qui concerne ma musique. Nous réécrivions la Bible, en quelque sorte. « Même Drake m’a dit… C’est pourquoi je pense que ces gars sont spéciaux pour le monde. Maintenant, une fois qu’ils vous donnent l’information, c’est à vous de l’utiliser. Je ne suis pas sorti avant l’obscurité, mec, et c’est pourquoi je dis que c’est tout l’amour avec ces gars. Ils m’ont aidé pendant mon moment le plus sombre.

Heureusement, la légende a réussi à vaincre ses démons et est maintenant là pour partager son histoire afin d’aider les autres. Vous pouvez regarder l’épisode complet du podcast ci-dessous.