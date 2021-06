Tim Wu, conseiller de l’administration Biden, est un millionnaire en bitcoins

Tim Wu, l’un des principaux conseillers en matière de technologie et de politique de concurrence pour la Maison Blanche, détiendrait une partie importante de sa fortune en crypto-monnaie, selon une récente divulgation financière personnelle. Politique trouvée.

Bitcoin est le plus gros avoir de son portefeuille, Wu détenant entre 1 et 5 millions de dollars de la pièce, a rapporté Politico. Il possède également entre 100 001 et 250 000 $ de filecoin, la crypto-monnaie native d’une plate-forme de stockage décentralisée. La valeur nette totale de Wu se situe entre 4 et 11,5 millions de dollars, a rapporté Politico.

Wu n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC Make It.

En mars, Wu a rejoint l’administration Biden en tant qu’expert antitrust au Conseil économique national et, en raison de son investissement, est récusé de l’implication dans la politique entourant la crypto-monnaie.

Connu comme un grand critique technologique, Wu est un défenseur d’un « Internet gratuit et ouvert. » En 2002, il a notamment a inventé le terme « neutralité du net ». Il a travaillé sur la politique de la concurrence pour l’administration Obama et a également travaillé sur l’application des lois antitrust à la Federal Trade Commission.

Bien que son investissement ait été récemment divulgué, Wu a déjà partagé publiquement ses réflexions sur le bitcoin. En 2017, il a écrit un éditorial pour le New York Times à propos de ses réflexions et de sa vision du bitcoin.

« Le bitcoin est peut-être dans une bulle », a-t-il écrit, « mais il fait partie d’une tendance beaucoup plus vaste qui est là pour rester : un changement de confiance du gouvernement vers la technologie ».

Bien que le bitcoin ne soit soutenu par aucun gouvernement ou actif de réserve, il « pourrait bien fonctionner comme réserve de valeur que vous pouvez vendre », a également écrit Wu.

Récemment, de hauts responsables du gouvernement américain et des banquiers centraux semblent être très méfiant du bitcoin et de la crypto-monnaie dans son ensemble, appelant à des réglementations plus strictes. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a précédemment qualifié le bitcoin de « hautement spéculatif » et de « moyen extrêmement inefficace d’effectuer des transactions ».

Bien que le potentiel d’une monnaie numérique de banque centrale ait été mentionné et que la Réserve fédérale ait noté ses recherches sur le développement d’une monnaie, le président Jerome Powell a déclaré que la banque centrale n’était pas pressée.

