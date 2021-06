Tim Weah revient à l’USMNT après des années de changement, prêt à prouver sa valeur dans une équipe « extrêmement talentueuse »

Beaucoup de choses ont changé pour Timothy Weah depuis qu’il a joué pour la dernière fois sur le sol américain.

La date était le 16 octobre 2018, et l’équipe nationale masculine des États-Unis venait d’égaler le Pérou 1-1. Son passage de plus de 90 minutes est arrivé à un moment où les États-Unis passaient à une nouvelle génération de joueurs. À l’époque, Weah était une perspective brute, pleine d’espoir et de potentiel.

Dans les années qui ont suivi, Weah, né à Brooklyn, a connu une carrière de hauts et de bas. Il y a eu des titres de champion avec le Paris Saint-Germain et le Celtic, bien qu’il admette qu’il ne se sentait pas complètement intégré à ces équipes en raison d’un manque de temps de jeu. Cela a été suivi d’une saison inaugurale perdue avec Lille au cours de laquelle il a subi trois blessures aux ischio-jambiers et a envisagé de quitter le jeu.

Maintenant, Weah est sorti de l’autre côté. La campagne qui vient de s’achever l’a vu faire partie d’un autre titre de champion, alors que Lille a repoussé la charge tardive du PSG pour terminer au sommet de la Ligue 1. Weah aurait pu se passer du drame tardif, car son équipe a perdu des points dans le dernier droit, rendant la course plus serrée qu’elle. autrement aurait pu être. Mais au final, Lille a pu l’emporter sur le PSG, l’ancien club de Weah et de son père George, ancien Ballon d’Or avec l’AC Milan, qui est désormais président du Libéria.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« C’était un combat beaucoup plus doux », a déclaré le jeune Weah à ESPN à propos de ce titre de champion par rapport à ses précédents triomphes. « Le PSG était proche de nous, et c’était une bataille. Mais c’était une belle histoire. »

Encore plus magnifique pour Weah est la transition qu’il a faite de prospect à contributeur solide. Ses cinq buts en 37 apparitions témoignent de sa présence constante dans la formation lilloise, même s’il lui a parfois été demandé de jouer à l’arrière droit. Mais même ces chiffres ne lui rendent pas justice. Les observateurs en France ont noté un joueur plus concentré qui prend de meilleures décisions sur le terrain.

« Beaucoup de choses ont changé pour moi », a-t-il déclaré. « Je me sens beaucoup plus confiant maintenant que je ne l’ai jamais été avant d’entrer dans un match. J’ai juste l’impression d’être important pour le club maintenant, et important pour l’équipe nationale, donc vous savez que c’est un bon sentiment et j’espère que je pourrai continuer à faire le personnel d’entraîneurs des deux côtés [of the Atlantic] fier. »

Ce sentiment est partagé par le manager américain Gregg Berhalter. Il a observé la progression de Weah au cours des 10 derniers mois et la croissance du joueur est claire. Weah risquait d’être oublié, un autre récit édifiant d’un jeune joueur américain, excité au niveau des jeunes qui s’est évanoui. Maintenant, c’est l’agresseur venu du froid. Il y a peut-être des joueurs comme Christian Pulisic et Giovanni Reyna qui sont devant lui, mais il s’est placé dans une position où il peut bondir en cas de blessure ou de perte de forme. Et Weah s’est amélioré dans des domaines auxquels on ne pouvait pas s’attendre initialement.

2 Liés

« Il y a maintenant une structure dans son jeu que je n’avais pas remarquée auparavant », a déclaré Berhalter lors d’un récent appel Zoom avec des journalistes. « Particulièrement sur le plan défensif, son équipe est très, très structurée, très bien entraînée. Il comprend comment appuyer. Il comprend comment empêcher certaines passes de se produire et ensuite mettre la pression au moment opportun. Cela a été vraiment, vraiment bon pour moi pour voir de lui.

Quand Weah pense aux deux dernières années, il n’y a pas assez de Dramamine dans le monde pour atténuer les pics et les vallées qu’il a endurés. Il a raté six mois avec une blessure aux ischio-jambiers au début de la saison 2019-2020, seulement pour que le muscle cède à nouveau lorsqu’il a fait son retour en février de l’année dernière. Il a également fait allusion à un autre revers après cela.

« C’était trois fois, tu sais ? dit-il à propos de la série de blessures. « Travailler mentalement, ne pas être là pour essayer de pratiquer le sport que j’aime, juste regarder beaucoup d’autres gars passer et ne pas avoir la chance d’être sur le terrain avec eux était difficile. Je pense que tout footballeur, il faut un péage après un certain temps. »

Mais à certains égards, Weah sait à quel point il a eu de la chance. En France et ailleurs, les gens ont beaucoup plus souffert de la pandémie que lui. C’est donc avec des émotions mitigées quand il pense à la façon dont cela l’a affecté. La fermeture définitive de la Ligue 1 fin avril 2020 a été un coup de marteau pour Lille. Les Dogues raté la qualification pour la Ligue des Champions par un seul point au Stade rennais. Mais pour Weah, la pause lui a valu davantage d’une marchandise qui fait défaut pendant la saison de la ligue.

« J’ai eu beaucoup de temps pour me concentrer sur moi-même et pour me concentrer sur mon corps, guérir ma jambe et simplement puiser dans un nouveau moi et m’améliorer », a-t-il déclaré. « C’est ce que la pandémie m’a aidé à faire. En confinement, j’étais au gymnase 24h/24 et 7j/7, avec un de mes entraîneurs. »

Tim Weah a aidé Lille à bouleverser le PSG pour remporter la Ligue 1 en 2020-21. Photo AP/Lewis Joly

La récupération d’une blessure musculaire peut être difficile, surtout en ce qui concerne la façon dont elle peut affecter la psyché d’un joueur. Le muscle guérira-t-il complètement ? Cela tiendra-t-il dans un sprint complet ? Weah insiste sur le fait qu’il n’avait aucun doute, malgré les revers répétés.

« Je n’ai jamais pensé à me blesser à nouveau », a-t-il déclaré. « Je ne me retenais pas en pensant : ‘OK, et si je faisais ça ? Qu’est-ce qui va arriver à ma jambe ? Vais-je me blesser à nouveau ?’ Je n’y pensais vraiment pas. Mon état d’esprit était juste : « Vous repoussez toujours vos limites. Si vous vous blessez, vous vous blessez, mais ne vous retenez pas. Continuez simplement à avancer. » Ça a été super jusqu’à présent. Et, vous savez, je n’ai vraiment pas eu de rechute, et je me sens bien. Je me sens en forme, à 100%, et je suis prêt à partir. «

La seule question est de savoir où Weah devrait jouer. Il a été inscrit comme ailier ou deuxième attaquant pendant la majeure partie de sa carrière en club, bien que le sort en tant qu’ailier lui ait donné une nouvelle perspective sur le jeu.

« C’était différent. C’était cool d’avoir tout devant moi », a-t-il déclaré. « J’ai aimé ça. J’étais un peu nerveux parce que vous ne voulez pas vous tromper en défense, mais c’était une sensation formidable. C’était quelque chose de nouveau. »

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Le rétablissement de Weah, ainsi que sa polyvalence, le placent en bonne position pour aider les États-Unis dans la prochaine Ligue des Nations de la CONCACAF. Berhalter pense que la meilleure position de Weah reste à déterminer.

« [Weah] est agressif », a déclaré le manager américain. « Je pense toujours qu’il trouve un peu sa place en termes de position dans laquelle il est le mieux, que ce soit en tant que deuxième attaquant ou en tant que joueur large. »

Mais Weah est déterminé à faire à nouveau partie du groupe, une génération qui a un immense potentiel.

« Cette équipe va être une force », a-t-il déclaré. « Il y a un énorme, énorme talent dans cette équipe. »

Après les deux dernières années, Weah peut à nouveau célébrer en faisant partie.