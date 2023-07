Tim Weah de l’USMNT achève le transfert de la Juventus de Lille

La Juventus a finalisé la signature de l’ailier américain Timothy Weah de Lille, a annoncé samedi le club de Serie A.

Weah, 23 ans, a joué la majorité de la saison dernière en tant qu’arrière latéral pour Lille bien qu’il joue comme ailier droit pour l’USMNT. Depuis qu’il a rejoint l’équipe française en 2019 en provenance de son rival le Paris Saint-Germain, il a fait 107 apparitions et marqué huit buts. Il a également aidé Lille à remporter le titre de Ligue 1 en 2022 et le Trophée des Champions plus tard cette année-là.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Quand s’ouvre et se ferme le mercato d’été ?

Weah a rejoint l’académie du PSG en 2014 après avoir quitté les États-Unis pour la France et a fait cinq apparitions pour l’équipe senior du PSG de 2017 à 2019, dont deux titres de champion. Il a également été prêté au Celtic pour la seconde moitié de la campagne 2019, remportant le titre de champion d’Écosse.

John Dorton/USSF/Getty Images pour l’USSF

Il est un élément clé de l’USMNT depuis ses débuts internationaux seniors en 2018. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il a commencé les quatre matches et a marqué contre le Pays de Galles lors du premier match de la phase de groupes. En tout, il compte 31 apparitions et quatre buts pour l’équipe américaine.

Weah est maintenant la deuxième star de l’USMNT sur la liste de la Juventus, rejoignant Weston McKennie. Cependant, il reste à voir si les deux partageront le terrain pour la Juventus, car McKennie a été lié à un départ après son prêt à Leeds United.

La saison dernière a été difficile pour les propriétaires, les joueurs et les avocats de la Juventus, qui ont vu le club échouer à remporter un trophée ou à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine au milieu d’une déduction de 10 points en Serie A en raison d’une fausse comptabilité.

Weah est le fils de George Weah, ancien joueur FIFA de l’année et aujourd’hui président du Libéria. Né à New York, Tim Weah a joué pour l’académie New York Red Bull avant de rejoindre l’équipe du PSG.