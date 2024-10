Tim Walz sur le fait de donner aux républicains « une raison » de voter

À deux semaines du jour du scrutin, le gouverneur Tim Walz est convaincu que lui et la vice-présidente Kamala Harris peuvent convaincre suffisamment d’électeurs indécis.

Apparaissant lundi le Le spectacle quotidienWalz a déclaré à Jon Stewart qu’il avait parlé à plusieurs républicains en campagne électorale qui « veulent trouver une raison de ne pas voter pour Donald Trump » car ils ne se sentent plus représentés par le parti MAGA.

« Les gens parlent encore. Et je sais que c’est difficile à imaginer, il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de décider ce qu’ils vont faire », a-t-il déclaré.

« Les gens à qui je parle sont probablement républicains, et ils le disent », a noté Walz. « Un républicain m’a présenté à Omaha et m’a dit : « Je ne peux plus supporter ce type. Ce n’est pas le parti de Reagan. Ce n’est pas la liberté. Quoi qu’il en soit, beaucoup de gens essaient d’obtenir la permission de quitter MAGA et de déménager. Donc, ils écoutent toujours. Ils trouvent un moyen.

Walz a ajouté : « Pour beaucoup d’entre eux, ils n’ont jamais franchi cette ligne. Et vous pouvez le dire à propos de Liz Cheney et Dick Cheney et de certains de ceux qui ont fait preuve de courage pour traverser la frontière. Ils ne sont pas d’accord ; ce sont des gens à qui on nous dit : « Je suis historiquement républicain, je vais voter républicain ». Mais ils n’ont plus de maison. et je pense que dans de nombreux cas, ils entendent le bruit qui existe. Mais c’est pour ça que je leur parle.

Le gouverneur du Minnesota a expliqué qu’il était en contact avec bon nombre de ces électeurs indécis sur les réductions d’impôts pour la classe moyenne, l’accession à la propriété et l’expansion des soins à domicile pour Medicare.

« Ce sont des gens qui veulent trouver une raison pour ne pas voter pour Donald Trump. Nous devons leur donner cela », a déclaré Walz. «C’est terrifiant de voir ce qu’ils font, mais ce n’est que de la distraction, la distraction de Trump. Il est dangereux, c’est grave. Il ne fera aucune fabrication.

Faisant référence à un rapport récent selon lequel il « pourrait être la personne la plus pauvre à avoir jamais été candidate à la vice-présidence », Walz a déclaré que ce fait « étonnamment » lui confère un attrait auprès de nombreux électeurs de la classe ouvrière.

L’apparition de Walz sur Le spectacle quotidien survient alors qu’il se prépare à se rendre à Madison, dans le Wisconsin, pour faire campagne avec Barack Obama.