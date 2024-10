Tim Walz rallie les Pennsylvaniens pour la dernière ligne droite dans la ville natale de Biden

Tim Walz a prononcé vendredi un discours d’encouragement passionnant à Scranton, en Pennsylvanie, encourageant ses partisans à faire tout ce qu’ils peuvent au cours des 11 prochains jours pour élire Kamala Harris à la présidence.

S’adressant à des centaines d’électeurs au Centre culturel de Scranton, le candidat démocrate à la vice-présidence a comparé les derniers jours de la course présidentielle au coude à coude entre Harris et Donald Trump au quatrième quart d’un match de football, en s’appuyant sur son passé d’ancien professeur et coach au lycée.

«Ça va être serré. C’est le quatrième trimestre. Nous avons la meilleure équipe sur le terrain », a déclaré Walz. « Nous devons faire cela un pouce à la fois, un mètre à la fois, une porte à la fois, un appel à la fois, un dollar à la fois, un vote à la fois. »

Ce rassemblement intervient alors que les sondages montrent une impasse entre Harris et Trump, malgré des centaines de millions de dollars dépensés dans les États du champ de bataille. Selon le sondage du Guardian, Harris devance désormais Trump de moins d’un point en Pennsylvanie, ce qui pourrait servir de point de bascule dans le collège électoral.

Walz, le gouverneur du Minnesota, a mis en garde ses partisans à Scranton contre la « dangereuse complaisance » consistant à minimiser la menace que Trump représente pour le pays.

« Nous courons comme si tout était en jeu parce que tout est en jeu. C’est. Nous le ressentons. Vous le savez », a déclaré Walz. « [Trump] il vous dit ce qu’il va faire, et rien de tout cela n’est bon.

Walz a spécifiquement réitéré le message de Harris de sa mairie de CNN mercredi, au cours duquel elle a déclaré que les anciens conseillers de Trump envoyaient un « appel au 911 » à la nation. Dans un Article de l’Atlantique Dans un article publié cette semaine, John Kelly, qui était chef d’état-major de Trump, a raconté que le président de l’époque avait exprimé le souhait d’avoir « le genre de généraux qu’Hitler avait ». (La campagne de Trump a nié les affirmations de Kelly.)

Walz a déclaré aux électeurs de Scranton : « Peut-être que Donald a oublié qu’Hitler et ses généraux étaient de l’autre côté de cette affaire, et que ce sont les fils du Minnesota et de la Pennsylvanie qui portaient les étoiles et les rayures, qui lui ont botté le cul et ont sauvé ce monde de la guerre. fascisme. »

Après avoir cultivé une personnalité de « guerrier joyeux », Walz est devenu de plus en plus percutant dans la dernière ligne droite de la course à la présidentielle. Mardi, dans le Wisconsin, Walz a qualifié Elon Musk, qui est récemment apparu aux côtés de Trump lors d’un rassemblement électoral, de « connard », et le gouverneur a répété l’insulte vendredi.

«J’ai utilisé un euphémisme du Midwest. J’ai dit qu’il caracolait et dansait comme un connard. C’est exactement ce que c’était », a déclaré Walz, suscitant les acclamations de la foule.

Sur une note plus positive, Walz a pris un moment pour exprimer son appréciation envers Joe Biden, né à Scranton et qui reste une figure populaire de la ville.

« Ce pays a une énorme dette envers vous et une énorme dette envers Joe Biden », a déclaré Walz. « [Presidents] ont toujours placé ce pays au-dessus d’eux-mêmes, quel que soit le prix à payer pour leurs ambitions personnelles ou ce qui leur est arrivé. Joe Biden a assuré sa place dans l’histoire en respectant cette tradition.

La foule de Scranton a éclaté de joie en criant « Joe ! » comme disait Walz. Michael McNulty, un électeur de 47 ans de Scranton, vit dans la rue de la maison d’enfance de Biden et a exprimé sa gratitude envers le président, mais a déclaré qu’il se sentait revigoré par le ticket Harris-Walz.

« Je pense qu’il y a ici un réel sentiment d’optimisme et d’espoir. Ce n’est pas seulement contre Trump », a déclaré McNulty, portant un chapeau camouflage Harris-Walz, après le rassemblement de Scranton. « Ils partagent une vision de l’avenir du pays dans laquelle je veux vivre. C’est une vision dans laquelle je veux élever mes enfants et je suis vraiment fière de sortir et de contribuer à sa réalisation. »

Biden a remporté la Pennsylvanie par 1,2 point en 2020, quatre ans après que Trump ait remporté l’État de 0,7 point. Bien que les sondages montrent une course à égalité, McNulty est convaincu que Harris remportera l’État de Keystone cette fois-ci.

« Nous allons pousser cela jusqu’à la ligne d’arrivée ici pour le ticket Harris-Walz », a-t-il déclaré. « PA va tenir ses promesses, et nous aurons Madame la Présidente. »