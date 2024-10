Tim Walz rallie les électeurs à l’UW-Eau Claire

EAU CLAIRE, Wisconsin (WEAU) – 22 jours. C’est le temps qu’il faut aux campagnes pour tenter de convaincre les électeurs de les soutenir. Ici, dans le Wisconsin, c’est exactement ce qui s’est passé lundi.

La route vers la Maison Blanche est de retour dans l’ouest du Wisconsin alors que le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, fait sa deuxième étape de campagne à Eau Claire, en donnant cette fois la priorité aux jeunes électeurs.

« Nous avons besoin de vous. Ce n’est pas une hyperbole », a déclaré Tim Walz, le candidat démocrate à la vice-présidence. « Je pense qu’il est très réaliste de croire que cette course sera gagnée en passant par le Wisconsin et certains de ces comtés. »

Walz, rejoint par les sénateurs américains Tammy Baldwin et Amy Klobuchar, s’est entretenu avec une foule d’environ 75 personnes, pour la plupart des étudiants de l’UW-Eau Claire, des enjeux des prochaines élections.

« La vérité est que nos libertés sont en jeu, et cela pourrait être décidé ici dans le Wisconsin, y compris la liberté de contrôler son propre corps », a déclaré le sénateur Baldwin.

« Vous portez ce fardeau qui fait la joie de la démocratie », a déclaré le sénateur Klobuchar. « Alors, faites un effort supplémentaire. »

Des soins de santé reproductive au changement climatique, les démocrates ont abordé des sujets destinés à stimuler une base plus jeune.

« Nous terminons sur les questions de classe moyenne », a déclaré Walz. « Nous terminons sur l’investissement dans l’éducation, l’investissement dans les soins de santé, l’investissement dans le climat, l’investissement dans le droit des gens à prendre leurs propres décisions. »

Tout cela mène finalement à un message central : allez voter.

« La démocratie est en jeu et elle compte beaucoup dans le Wisconsin », a déclaré le sénateur Klobuchar. « Vous regardez la dernière course à la Cour suprême et à quel point elle était importante, c’était une question de liberté et de démocratie. »

« Vous pourriez faire la différence. Le comté d’Eau Claire pourrait faire la différence », a déclaré le sénateur Baldwin. « Ce campus pourrait faire la différence. »

Les étapes de la campagne dans l’ouest du Wisconsin ne sont pas derrière nous. Jeudi, la vice-présidente Kamala Harris devrait se rendre à La Crosse et, à seulement trois semaines environ du jour du scrutin, il y a de fortes chances que d’autres visites soient à venir.

WEAU a activement essayé de parler avec le gouverneur Walz lors de sa visite à Eau Claire. La campagne a refusé toutes les questions des médias.

