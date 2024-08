Tim Walz induit en erreur Trump au sujet des heures supplémentaires

Déclaration: L’ancien président Donald Trump a « réduit les avantages liés aux heures supplémentaires pour des millions de travailleurs ».

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré aux travailleurs syndiqués de Los Angeles qu’une administration Trump-Vance nuirait aux syndicats et diminuerait les salaires des travailleurs.

L’ancien président Donald Trump a « réduit les avantages liés aux heures supplémentaires pour des millions de travailleurs », selon Walz dit lors de la convention du 14 août de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités.

Walz a mal interprété ce qui s’est passé.

Contactée pour un commentaire, la campagne Harris-Walz a fait référence à des articles de presse montrant que l’ancien président Barack Obama avait proposé d’étendre l’éligibilité aux heures supplémentaires à davantage de travailleurs, mais un juge l’a bloqué en novembre 2016, juste avant qu’il ne soit prévu qu’il entre en vigueur. L’administration Trump n’a pas contesté la décision du juge et au lieu de cela définir sa propre règle des heures supplémentairesqui a étendu le paiement des heures supplémentaires à des millions de personnes de moins que ce qu’aurait fait le régime d’Obama.

La règle d’Obama n’était pas en vigueur au moment où Trump a pris ses fonctions, donc l’administration Trump n’a pas supprimé une prestation existante.

Les heures supplémentaires sont réglementées sous Obama et Trump

La plupart des employés sont admissibles pour une rémunération à temps et demi s’ils travaillent plus de 40 heures par semaine. Mais il existe des exceptions pour les cols blancs.

Être considéré comme un col blanc par le gouvernement fédéral gouvernementPour être admissible, un employé doit gagner plus de 455 $ par semaine, être payé sous forme de salaire plutôt que de salaire horaire et occuper un poste administratif, exécutif ou professionnel.

L’administration Obama a cherché à augmenter le montant de base que les employés de bureau pouvaient gagner tout en ayant droit aux heures supplémentaires. Ainsi, en 2016, l’administration dit Elle étendrait l’admissibilité aux heures supplémentaires aux employés de bureau gagnant moins de 913 $ par semaine, soit 47 476 $ par an. C’est environ le double du niveau d’exonération fixé en 2004, soit 455 $ par semaine, soit 23 660 $ par an. (Les travailleurs horaires avaient déjà la garantie d’être payés pour leurs heures supplémentaires, quel que soit leur niveau de revenu).

Le changement aurait étendu l’admissibilité à la rémunération des heures supplémentaires à 4,2 millions d’Américains supplémentairesa déclaré l’administration Obama. (Les économistes ont généré leurs propres estimationsinférieurs ou supérieurs, mais toujours dans les millions.)

Les États dirigés par les républicains et les groupes commerciaux ont contesté la règle. Un tribunal fédéral du Texas a mis un terme au règne d’Obama en novembre 2016, une semaine avant son entrée en vigueur.

Parce que le juge a rejeté la règle, le seuil des heures supplémentaires est revenu à 23 660 $ de salaire annuel, a déclaré Rachel Greszler, chercheuse principale à la Fondation conservatrice Heritage.

Quelques mois après que le juge ait invalidé la règle d’Obama, Trump a pris ses fonctions. L’administration Trump n’a pas défendu le changement de règle de l’ère Obama, abandonnant l’appel du gouvernement en 2017.

L’administration Trump a proposé sa propre règle en 2019, avec un seuil de revenus inférieur à la règle d’Obama mais supérieur au statu quo.

Le département du Travail de Trump règle des heures supplémentaires La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a étendu l’admissibilité aux heures supplémentaires aux salariés gagnant 35 568 $ par an. Le ministère a estimé que 1,2 million de travailleurs supplémentaires seraient admissibles à une rémunération des heures supplémentaires.

Les changements apportés par Trump constituent-ils une réduction ?

Il n’est pas vrai que des millions de travailleurs avaient droit auparavant à une rémunération des heures supplémentaires et que Trump a changé cela. L’administration Trump n’a pas défendu le dossier juridique de l’ère Obama.

« En abandonnant la règle de 2016 et en introduisant finalement une nouvelle règle avec un seuil de salaire considérablement plus bas, l’administration Trump a exclu des millions de travailleurs qui auraient bénéficié des protections nouvelles ou renforcées des heures supplémentaires prévues par la règle de 2016 », a déclaré Jenn Round, directrice de Beyond the Bill, un programme qui milite pour l’application des normes du travail au Workplace Justice Lab de l’Université Rutgers.

La présidente de l’Institut de politique économique, Heidi Shierholz, qui a servi dans l’administration Obama en tant qu’économiste en chef au ministère du Travail, a écrit en 2019, le régime de Trump a laissé des millions de travailleurs sur la touche.

« La règle de l’administration Trump repose essentiellement sur l’idée qu’une personne gagnant 35 568 dollars par an est un cadre bien payé qui n’a pas besoin ni ne mérite de bénéficier de protections en matière d’heures supplémentaires », a écrit Shierholz. Plutôt que de défendre la règle d’Obama, « Trump a pris le parti des cadres d’entreprise au détriment de ceux des travailleurs ».

Cependant, l’idée qu’il s’agisse d’une réduction suppose que les tribunaux auraient confirmé la règle d’Obama, ce qui était loin d’être une certitude.

« Je ne vois pas comment les mesures prises par l’administration Trump pourraient être interprétées comme une réduction des avantages liés aux heures supplémentaires », a déclaré Greszler.

Après que le juge a rejeté la règle d’Obama, le seuil des heures supplémentaires est resté à 23 660 dollars, a déclaré Greszler. Lorsque Trump a établi une règle augmentant le seuil salarial à 35 568 dollars, « cela a augmenté le nombre de travailleurs soumis aux règles sur les heures supplémentaires », a déclaré Greszler.

Et l’escarmouche continue : l’administration Biden-Harris a établi une règle, entrée en vigueur le 1er juillet, qui a initialement relevé le seuil salarial pour les heures supplémentaires à 844 $ par semaine, soit l’équivalent de 43 888 $ annuellement. Le seuil passerait à 58 656 $ par an le 1er janvier 2025. Il y a au moins trois poursuites en cours contre cette règle.

Décision de PolitiFact

Walz a déclaré que Trump « a réduit les avantages liés aux heures supplémentaires pour des millions de travailleurs ».

En 2016, l’administration Obama a mis en place une règle qui aurait relevé le seuil salarial pour le paiement des heures supplémentaires. Elle a déclaré que cette modification étendrait le paiement des heures supplémentaires à 4,2 millions de travailleurs supplémentaires. Mais un juge a invalidé cette règle avant qu’elle n’entre en vigueur, et l’administration Trump entrante a abandonné son recours contre cette décision.

Cette affirmation comporte une part de vérité, car la décision de ne pas poursuivre la procédure d’appel judiciaire signifie que l’administration Trump a renoncé à la possibilité d’accorder le droit aux heures supplémentaires à des millions de travailleurs supplémentaires par rapport à la règle de l’ère Obama. Mais qualifier cette décision de réduction est trompeur, car elle repose sur l’hypothèse que la règle plus large d’Obama aurait été approuvée par les tribunaux, ce qui n’était pas une certitude.

L’administration Trump n’a pas pris de mesures visant à réduire une prestation existante ; la règle d’Obama n’était pas en vigueur au moment où Trump a pris ses fonctions.

Nous évaluons cela comme étant majoritairement faux.

