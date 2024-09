Tim Walz fera campagne à Wausau dans le cadre d’une campagne éclair post-débat dans les États clés

\MADISON – Le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz fera campagne à Wausau vendredi, a déclaré la campagne Harris-Walz au Milwaukee Journal Sentinel.

Walz, gouverneur du Minnesota et ancien membre du Congrès, a accepté la nomination du parti comme colistier de la vice-présidente Kamala Harris lors de la Convention nationale démocrate le mois dernier à Chicago.

La visite de Walz à Wausau fait partie d’un effort de campagne visant à faire le tour des États clés après le débat de mardi entre Harris et l’ancien président républicain Donald Trump.

La campagne Harris-Walz s’est engagée à atteindre tous les marchés médiatiques dans tous les États clés au cours de la semaine à venir, Harris commençant par la Caroline du Nord et se dirigeant vers la Pennsylvanie. Le deuxième gentleman Doug Emhoff et la première dame du Minnesota Gwen Walz devraient également faire campagne. Gwen Walz devrait assister à une soirée de débat à La Crosse mardi soir.

La campagne Harris-Walz diffusera également une nouvelle publicité dans les États clés après le débat de mardi.

« Cette élection est le fruit de deux visions très différentes de notre pays. Donald Trump et JD Vance veulent nous faire reculer avec leur programme dangereux et extrême du Projet 2025. La vice-présidente Harris et le gouverneur Walz se battent pour une nouvelle voie à suivre qui protège nos libertés fondamentales, renforce notre démocratie et garantit à chaque personne la possibilité non seulement de s’en sortir, mais aussi d’aller de l’avant », a déclaré Michael Tyler, porte-parole de la campagne Harris-Walz, dans un communiqué.

Harris doit se rendre en Caroline du Nord jeudi et en Pennsylvanie jeudi et vendredi, tandis que Walz fera campagne dans le Michigan et le Wisconsin. Emhoff fera escale au Nevada, en Arizona et en Floride, tandis que Gwen Walz se rendra en Géorgie, dans le New Hampshire et dans le Maine.

La campagne lancera également une publicité nationale ciblant huit États clés soulignant le soutien de Harris à une interdiction fédérale de la hausse des prix des denrées alimentaires, au plafonnement du coût des médicaments sur ordonnance et à l’amélioration de l’accès à un logement abordable.

La publicité sera diffusée en Arizona, au Nevada, en Géorgie, au Michigan, au Wisconsin, en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et au Nebraska.

Trump a fait campagne à deux reprises dans le Wisconsin en quelques jours, prenant part à une discussion dans une mairie de La Crosse le 29 août et rassemblant ses partisans dans le centre du Wisconsin samedi.

