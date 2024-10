Tim Walz et Bill Clinton sont en Caroline du Nord aujourd’hui. Mises à jour en direct sur leur visite à Durham.

Le candidat à la vice-présidence Tim Walz et l’ancien président Bill Clinton viennent aujourd’hui à Durham pour le premier jour de vote anticipé en Caroline du Nord. Et Clinton sera de retour dans le Triangle dimanche pour ce que la campagne appelle une fête de quartier à Raleigh.

Le dernier Sondage de l’Université Quinnipiacpublié mercredi, montre la vice-présidente candidate démocrate Kamala Harris avec seulement 2 points d’avance sur le candidat républicain et ancien président Donald Trump parmi les électeurs probables de Caroline du Nord. La faible marge rend la course « trop serrée pour être annoncée », selon les sondeurs.

Ce sera la troisième visite de campagne de Walz en Caroline du Nord en tant que colistier de Harris, les deux premières à Asheville et Raleigh. Après l’événement de Durham, Walz devrait faire campagne plus tard jeudi à Winston-Salem.

Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence et gouverneur du Minnesota, sourit lors d’une visite dans un bureau de campagne avec le gouverneur Roy Cooper à Raleigh, Caroline du Nord, le jeudi 29 août 2024.

Également à Durham jeudi, mais ne faisant pas partie de l’événement de campagne, Hillary Clinton sera présente pour un entretien prévu de longue date. événement au Durham Performing Arts Centre. L’auteur John Grisham s’entretiendra avec Clinton sur scène sur un large éventail de sujets. Clinton était la candidate démocrate à la présidence en 2016 et ancienne secrétaire d’État et sénatrice américaine de New York.

Selon la campagne, Walz parlera aux Caroliniens du Nord « du choix lors de cette élection entre la vision du vice-président Harris pour une nouvelle voie à suivre qui tourne enfin la page de Donald Trump et son programme extrême du Projet 2025, qui protège nos droits et libertés, et crée des opportunités économiques pour tous les Américains.

Bill Clinton entamera une tournée en bus de campagne Harris-Walz dans l’est de la Caroline du Nord, avec des arrêts vendredi et samedi à Wilmington, Fayetteville, Wilson et Greenville. Dimanche, il participera à un événement de mobilisation à Rocky Mount avec les démocrates du comté de Nash, puis viendra à Raleigh.

L’événement de dimanche à Raleigh, sans lieu ni heure encore annoncés, sera une fête de quartier avec les dirigeants démocrates locaux.

L’ancien président Bill Clinton, à gauche, parle de l’entraîneur de l’équipe américaine Davis Love III lors du deuxième tour de la Presidents Cup au Quail Hollow Golf Club à Charlotte, Caroline du Nord, le vendredi 23 septembre 2022.

