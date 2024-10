Tim Walz appelle à la suppression du collège électoral

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a appelé mardi à la suppression du collège électoral lors d’une collecte de fonds en Californie, une décision pour laquelle certains démocrates ont préconisé dans le passé après des défaites électorales.

Walz se trouvait dans la résidence privée du gouverneur de Californie Gavin Newsom à Sacramento lorsqu’il a fait des remarques sur le processus par lequel les présidents américains sont élus.

« Je pense que nous savons tous que le collège électoral doit disparaître », a-t-il déclaré, selon un rapport du pool présenté lors de l’événement, a rapporté Bloomberg. « Nous avons besoin d’un vote populaire national, mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. »

Des milliers de non-citoyens radiés des listes électorales, des dizaines de législateurs veulent des réponses de Garland

En 2023, le gouverneur du Minnesota a signé le National Popular Vote Interstate Compact, un accord dans lequel chaque État attribuerait toutes ses voix électorales à celui qui remporterait le vote populaire pour le président, quel que soit le vote de chaque État. Le pacte ne prendrait effet que si ses partisans obtenaient des engagements de la part des États disposant d’au moins 270 voix électorales.

« Le gouverneur Walz estime que chaque vote compte au Collège électoral et il est honoré de parcourir le pays et les États du champ de bataille pour gagner du soutien en faveur du ticket Harris-Walz », a déclaré un porte-parole de la campagne Harris/Walz à Fox News Digital. « Il commentait devant une foule de fervents partisans sur la façon dont la campagne est construite pour remporter 270 voix électorales. Et il les remerciait pour leur soutien qui aide à financer ces efforts. »

Fox News Digital a contacté la campagne Trump pour obtenir ses commentaires.

Le Collège électoral comprend un certain nombre d’électeurs de chaque État qui votent pour le président et le vice-président. Dans 48 États et à Washington, DC, le candidat qui obtient le plus de votes en sa faveur se voit attribuer toutes les voix électorales pour cet État. Le Maine et le Nebraska assignent leurs électeurs selon un système proportionnel.

Le vainqueur a besoin de 270 voix électorales pour remporter l’élection présidentielle.

Le Collège électoral a été créé par les pères fondateurs dans le but de garantir que les grands États ne dominent pas les petits lors des élections présidentielles ou n’exercent pas trop de pouvoir. L’abolition du système nécessiterait un changement constitutionnel majeur.

Trump peut gagner sur ces 3 questions clés, disent les électeurs du Michigan à Fox

Ces dernières années, certains démocrates ont appelé à l’élimination du processus en faveur du vote populaire. Parmi les exemples récents cités, citons la victoire de l’ancien président Trump sur Hillary Clinton en 2016, dans laquelle elle a remporté le vote populaire mais a reçu moins de voix électorales.

En 2000, l’ancien président George W. Bush a perdu le vote populaire mais a remporté de justesse le vote électoral. De nombreux républicains se sont prononcés contre la suppression du système de collège électoral, affirmant qu’une telle décision aurait pour conséquence de donner une influence indue aux États les plus peuplés.

D’autres soutiennent que cela amènerait les candidats à la présidentielle à se concentrer sur quelques États pendant la campagne électorale et à en ignorer les autres.

En 2012, Trump a critiqué le système électoral, le qualifiant de « désastre pour la démocratie ». En 2018, il a de nouveau exprimé son soutien à l’idée car un vote populaire serait « beaucoup plus facile à gagner ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une majorité d’Américains – 63 % – sont favorables à la suppression du collège électoral, selon un récent sondage du Pew Research Center publié le mois dernier.