Tim Wakefield, qui a relancé sa carrière et son trophée des Red Sox avec le knuckleball, est décédé à 57 ans

BOSTON (AP) – Tim Wakefield, le cheval de bataille de l’équipe des lanceurs des Red Sox qui a rebondi après avoir abandonné un home run de fin de saison contre les Yankees lors des séries éliminatoires de 2003 pour aider Boston à remporter son titre de la Série mondiale qui brise les malédictions l’année suivante. , est mort. Il avait 57 ans.

Les Red Sox ont annoncé dimanche son décès dans un communiqué détaillant non seulement ses statistiques de baseball, mais aussi une carrière pleine d’activités caritatives. Wakefield souffrait d’un cancer du cerveau, selon son ex-coéquipier Curt Schilling, qui a dévoilé la maladie dans un podcast la semaine dernière, suscitant une vague de soutien pour Wakefield. Les Red Sox ont confirmé qu’ils étaient malades à l’époque, mais n’ont pas donné plus de détails, affirmant que Wakefield avait demandé la confidentialité.

« C’est une chose d’être un athlète exceptionnel ; c’en est une autre d’être un être humain extraordinaire. Tim était les deux », a déclaré le président des Red Sox, Tom Werner, dans le communiqué de l’équipe. « Je sais que le monde a été rendu meilleur parce qu’il y était. »

Repêché par les Pirates de Pittsburgh en tant que joueur de premier but qui a établi des records de circuits à l’université, Wakefield s’est converti au lanceur après avoir maîtrisé le knuckleball dans les ligues mineures. S’appuyant sur l’ancien terrain largement tombé en désuétude, il a remporté 200 matchs de championnat majeur, dont 186 avec les Red Sox – derrière seulement Cy Young et Roger Clemens dans l’histoire de la franchise.

Wakefield a remporté le prix Roberto Clemente pour l’esprit sportif et l’implication communautaire en 2010 et a été nominé pour les Red Sox à sept autres reprises. Il a été le premier capitaine du Jimmy Fund de l’équipe, rendant visite aux patients et collectant des fonds pour l’association caritative contre le cancer infantile, et président honoraire de la Fondation Red Sox.

« C’était un grand homme qui nous manquera beaucoup », ont déclaré les Pirates.

Mais c’est le rôle de Wakefield dans la rivalité Red Sox-Yankees du début des années 2000 qui a fait de lui un favori des fans dont l’impact allait bien au-delà de ses chiffres.

Après que New York se soit rallié pour égaliser le septième match de la AL Championship Series 2003, Wakefield est entré en relève à la 11e manche et Aaron Boone a frappé son premier lancer pour un home run pour mettre fin à la saison de Boston et prolonger une sécheresse des World Series qui remontait au passé. à 1918.

En octobre suivant, alors que la saison des Red Sox était à nouveau menacée contre les Yankees dans l’ALCS, Wakefield a sacrifié son début de match 4 pour lancer en relève lors d’une éruption du match 3, sauvant l’enclos des releveurs pour le reste de la série. Boston a perdu 19-8 pour prendre un retard de trois matchs contre zéro, mais s’est rallié avec quatre victoires consécutives, Wakefield obtenant neuf retraits lors des manches supplémentaires du cinquième match pour permettre à David Ortiz de le remporter au 14e.

Les Red Sox ont balayé Saint-Louis lors des World Series pour remporter leur premier championnat en 86 ans, puis ont tout remporté à nouveau en 2007.

« Je ne peux pas décrire ce que vous représentez pour moi et ma famille », a posté Ortiz sur les réseaux sociaux. « Mon cœur est brisé en ce moment parce que je ne pourrai jamais remplacer un frère et un ami comme toi… Repose et paix mon frère. »

Le manager des Guardians Terry Francona, qui a dirigé les deux équipes championnes de Boston, était à Détroit pour préparer sa retraite lorsqu’il a entendu parler de Wakefield. « C’est comme si j’avais reçu un coup de pied dans le ventre », a déclaré Francona.

Boone, qui est maintenant le manager des Yankees, a également déclaré qu’il avait le cœur brisé.

« Ah, mec. Mon cœur va à leur famille », a-t-il déclaré. « Mes pensées à toute l’organisation des Red Sox mais aussi autour du baseball, où Tim était aimé. Évidemment, c’est une triste journée.

Wakefield avait 11-3 ans lorsqu’il a participé à son seul All-Star Game en 2009, devenant ainsi le deuxième joueur le plus âgé – derrière Satchel Paige – jamais sélectionné pour son premier All-Star Game. Wakefield était le joueur de baseball le plus âgé à 45 ans lorsqu’il a remporté sa 200e victoire en septembre 2011, retirant ses six derniers frappeurs.

Il a annoncé sa retraite lors de l’entraînement du printemps suivant, sept victoires avant de battre le record de franchise pour les victoires détenues par Clemens et Young.

« Je suis toujours un compétiteur, mais en fin de compte, je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour les Red Sox », avait-il déclaré à l’époque. «Je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour ma famille. Et pour être honnête avec vous, sept victoires ne feront pas de moi une personne différente ou un homme meilleur.

Choix de huitième ronde au repêchage de Pittsburgh en 1988, Wakefield s’est converti en lanceur deux ans plus tard dans le but de raviver ses chances de participer aux tournois majeurs. Il a été rappelé au milieu de la saison 1992 et a obtenu une fiche de 8-1, terminant troisième lors du vote de la recrue de l’année en NL.

Il a ajouté deux matchs complets en séries éliminatoires de la Ligue nationale – un lors du sixième match pour garder Pittsburgh en vie. Il a été élu MVP de la série à la fin du match 7, avant que les Braves d’Atlanta ne se rallient pour gagner sur le simple de Francisco Cabrera avec deux retraits en fin de neuvième.

Mais Wakefield n’a pas réussi à retrouver son succès lors de sa deuxième année à Pittsburgh, avec une fiche de 6-11 avec une MPM de 5,61. Il a été libéré par les Pirates après un autre voyage chez les mineurs, et signé six jours plus tard par les Red Sox.

Wakefield a de nouveau enchaîné une séquence dominante, commençant 14-1 en 1995 avant de terminer l’année à 16-8 avec une MPM de 2,95. Après 17 saisons avec Boston, il a pris sa retraite en tant que leader de la franchise avec 3 006 manches et 430 départs, et deuxième pour les matchs et les retraits au bâton.

Au total, il avait une fiche de 200-180 avec une MPM de 4,41.

« Tim était plus qu’un simple lanceur All-Star polyvalent et fiable, un coéquipier très respecté et un double champion de la Série mondiale », a déclaré le commissaire du baseball Rob Manfred dans un communiqué, citant « le travail dévoué que lui et sa famille ont fait au service les communautés de la Nouvelle-Angleterre.

Melany Duval, directrice de la philanthropie au Jimmy Fund, a déclaré que Wakefield était un visiteur fréquent des étages de cancérologie adultes et pédiatriques et qu’elle rencontrait les patients adolescents lors de leur voyage de formation annuel au printemps.

« Tim Wakefield était un compétiteur respecté, une âme généreuse et un membre bien-aimé de la communauté du baseball pendant plus de trois décennies en tant que joueur et diffuseur », a déclaré Tony Clark, président de la MLB Players Association, coéquipier des Red Sox en 2002. « Nous, à la MLBPA, ainsi que la famille du baseball, pleurent sa perte.

Après avoir pris sa retraite, Wakefield est devenu analyste pour les émissions des Red Sox et a été président honoraire de la Fondation Red Sox.

« La gentillesse et l’esprit indomptable de Tim étaient aussi légendaires que son knuckleball », a déclaré le propriétaire des Red Sox, John Henry. « Non seulement il nous a captivés sur le terrain, mais il était le rare athlète dont l’héritage s’étendait au-delà du livre des records jusqu’aux innombrables vies qu’il a touchées avec sa chaleur et son esprit authentique. Il avait une capacité remarquable à élever, inspirer et se connecter avec les autres d’une manière qui nous a montré la véritable définition de la grandeur.

L’écrivain national AP Will Graves, l’écrivain AP Sports Dave Skretta et le pigiste AP Dave Hogg ont contribué à cette histoire.

Jimmy Golen, Associated Press