Tim Spector, épidémiologiste devenu entrepreneur, jeûne tous les matins, se rend au travail à vélo et utilise toujours son Peloton à 66 ans

Aujourd’hui Fortune rencontre quelqu’un d’un peu différent de notre liste habituelle de cadres supérieurs et de fondateurs : Tim Spector, l’un des plus grands chercheurs mondiaux en intestin et cofondateur de ZOE.

Si vous avez déjà écouté un épisode de Steven Bartlett Journal d’un PDG podcast, alors vous avez sans doute entendu parler de l’entreprise de nutrition (qu’il a soutenue et promue de manière trompeuse à plusieurs reprises).

Ou peut-être avez-vous repéré des professionnels portant le gadget en forme de disque blanc de ZOE à l’arrière de leur biceps – qui, selon l’entreprise, est la technologie nutritionnelle la plus avancée au monde, sur votre bras.

Spector est le scientifique derrière la marque qui a convaincu plus de 100 000 personnes de devenir membres et de découvrir comment leur corps réagit à certains aliments.

Cet homme de 66 ans a suivi une formation de médecin et a travaillé comme consultant du NHS en rhumatologie, avant de se lancer dans le monde universitaire.

118 000 000 $ Le montant que ZOE a collecté depuis sa création en 2017.

Pendant la pandémie, Spector a dirigé l’application Covid Symptom Study, qui a été utilisée par plus de 4 millions de personnes au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suède, pour laquelle il a reçu un OBE.

Il est aujourd’hui auteur, professeur d’épidémiologie au King’s College de Londres et directeur du registre TwinsUK au King’s College de Londres, ainsi que co-fondateur scientifique de ZOE.

Depuis sa création en 2017, la société a levé 118 millions de dollars, publié plus de 60 articles scientifiques évalués par des pairs et lancé le podcast ZOE Science & Nutrition (qui compte plus de 3,5 millions de téléchargements mensuels).

Vous pouvez même trouver les compléments alimentaires et les injections intestinales de Zoe dans les rayons des supermarchés. Ensuite, elle devrait publier le livre de recettes ZOE Food For Life en octobre. Quant à Spector, il a publié plus de 900 articles de recherche et écrit quatre livres, le plus récent étant Nourriture pour la vie.

Les finances

Fortune: Quel a été le meilleur investissement que vous ayez jamais acheté ?

J’ai acheté mon premier vélo de course pour 1 500 $ vers 2000. Je l’utilisais pour me rendre au travail tous les jours et il me permettait de rester en forme et sain d’esprit.

Et le pire ?

Pendant le boom technologique et génétique de la fin des années 1990, j’ai gagné un peu d’argent grâce aux actions génétiques, mais j’ai bêtement tout réinvesti dans d’autres entreprises technologiques et la bulle a éclaté. J’ai appris qu’une petite quantité de connaissances peut être très dangereuse.

À quoi ressemble votre mode de vie : un appartement chic en ville ou une vaste banlieue ?

Nous vivons dans le nord de Londres, dans une grande maison de ville victorienne que j’ai eu la chance d’acheter il y a 35 ans, alors qu’elle était en ruine. C’est un endroit idéal pour se rendre au King’s College de Londres, aux studios d’enregistrement du podcast ZOE ou à d’autres réunions à travers Londres. Je n’ai jamais besoin d’utiliser une voiture.

Comment vous rendez-vous au travail ?

Je préfère faire du vélo et je me rendrai au travail et à des événements sociaux à chaque occasion avec mon vélo ou mon vélo de location électrique. J’aime aussi marcher autant que possible.

Quels conseils en matière de finances personnelles donneriez-vous à votre moi de 20 ans ?

Achetez des actions Apple et Microsoft ! Mais profitez aussi de la vie et réalisez que vous aurez plus d’argent et moins de temps pour le dépenser en vieillissant.

Une vue de la cour du Kings College à Londres, en Angleterre. Ce collège a été fondé en 1829 par le roi George IV

Quel est l’abonnement sans lequel vous ne pouvez pas vivre ?

J’ai un abonnement mensuel aux barres de chocolat artisanales Cocoa Runners que j’adore. Cela en vaut vraiment la peine.

D’où vient votre montre-bracelet préférée ?

Je porte actuellement un Amazfit car j’expérimente des montres avec une longue durée de vie de la batterie, et la leur est très résistante. J’ai aussi un FitBit et une bague Oura ainsi qu’un bracelet tensiomètre Aktilla. Je teste également une balance corporelle Withings qui est cool.

Les nécessités

Comment obtenez-vous votre dose quotidienne de café ?

J’ai complètement changé d’avis sur le café. C’était une boisson autrefois diabolisée, mais des études ont prouvé qu’il s’agissait en fait d’une boisson saine. Le café pourrait réduire notre risque de maladie cardiaque de 25 %, et il regorge également de nutriments essentiels et d’une quantité surprenante de fibres.

Je préfère boire du café noir le matin, car c’est souvent à ce moment-là que je jeûne par intermittence. Je le prépare généralement moi-même à la maison avec ma machine à café Sage que j’adore, ou j’en achète une lorsque je suis en déplacement à Londres. En général, je bois au moins deux cafés par jour.

Et si on mangeait sur le pouce ?

Je n’ai pas de schéma fixe, car aucun jour ne se ressemble. Je fais souvent un jeûne prolongé le matin, car les recherches de ZOE ont montré que ce style d’alimentation à durée limitée présente de grands avantages pour la santé. Mon petit-déjeuner de prédilection est un yaourt vivant entier, auquel j’ajoute du kéfir car il est plein de différentes espèces de microbes, et que je garnis de noix, de graines et de baies, ainsi que récemment de mon Daily 30+.

Légumes fermentés. Chou mariné maison avec carottes et concombres, choucroute aigre en bocaux de verre. Légumes en conserve, superaliments et plats végétariens.

Pour le déjeuner, je prépare des soupes de légumes épaisses ou différentes salades à base de plantes pour m’aider à atteindre 30 plantes par semaine. Je fais mon propre pain au levain de seigle. J’essaie également de manger autant d’aliments fermentés que possible, que ce soit du kéfir (le Momo ou le Ki Kefir sont d’excellentes options), donc j’ajoute une cuillère de choucroute ou de kimchi à mes déjeuners.

Si je mange sur le pouce, je prépare parfois mes propres déjeuners, je prends des fruits et des noix mélangées ou je cherche parfois un Itsu.

Où achetez-vous vos produits d’épicerie ?

J’aime faire mes courses dans mon incroyable épicerie turque à Stoke Newington, ou chez Natoora, qui se concentre sur les délicieux ingrédients de saison provenant de producteurs locaux. Ma femme et moi avons également des boîtes alimentaires Riverford Organic qui nous permettent d’avoir facilement une grande variété de repas végétaux à la maison.

À quelle fréquence, par semaine, dînez-vous au restaurant ou cuisinez-vous à la maison ?

J’ai tendance à manger à la maison avec ma femme plus souvent que nous sortons en raison de nos horaires. Mais quand nous sortons, une ou deux fois par semaine, il y a tellement de bons restaurants à Islington. Actuellement, j’aime beaucoup Saltine, Perilla, Trullo ou Supawan pour la cuisine thaïlandaise si je peux avoir une table.

Les friandises

Où achetez-vous votre garde-robe de travail ?

J’ai récemment pris la parole aux British GQ Heroes 2024 Awards et j’ai porté quelques tenues d’une grande marque londonienne appelée L’Estrange pendant l’événement. Ils créent des looks très élégants et simples – j’aime particulièrement leurs pantalons et surchemises en lin. Normalement, je reste plus décontracté avec des chinos, des chemises en lin et des baskets.

Êtes-vous l’heureux propriétaire de gadgets futuristes ?

J’ai récemment investi dans un VTT électrique. J’adore passer quelques heures en montagne ou en forêt, seul ou avec des amis.

Comment se détendre après un travail de haut niveau ?

J’aime faire du vélo, marcher et nager autant que possible. Nous prenons souvent nos vélos dans le train qui part de Londres ou nous nous déplaçons à vélo lorsque nous sommes à l’étranger.

Spector et sa famille aiment skier et ont pour objectif d’y aller chaque année :

En plus de l’exercice, j’essaie de méditer tous les jours. C’est quelque chose que je fais depuis que j’ai 18 ans car je trouve que cela m’aide à me concentrer et à me détendre. Le soir, en plus de cuisiner ou de faire fermenter quelque chose, je mets mon téléphone en mode « Ne pas déranger » et je lis pendant une demi-heure. J’aime particulièrement lire de la fiction lorsque j’écris mes livres, car cela m’aide à me changer les idées.

Des personnes portant un hakama, une tenue traditionnelle pour les cérémonies de remise de diplômes universitaires, posent pour des photos sous les cerisiers en fleurs au parc Kitanomaru à Tokyo le 23 mars 2021, alors que les célèbres cerisiers du pays ont commencé leur floraison annuelle près de deux semaines plus tôt que prévu. (Photo de Philip FONG / AFP) (Photo de PHILIP FONG/AFP via Getty Images)

Quel est le meilleur cadeau bonus que vous vous soyez offert ?

J’ai acheté un vélo Peloton pendant les premiers mois de confinement et il est parfait les jours de pluie.

Comment enregistrez-vous vos notes lors d’une réunion ?

Je prends des notes simples dans mon carnet que je ne peux souvent pas lire car j’ai encore l’écriture du médecin.

Emmenez-nous en vacances avec vous, quelle est la prochaine étape sur votre liste de vacances ?

Nous avons une maison en Espagne, ce qui est un grand plaisir pendant les mois les plus froids à Londres. J’aime y aller pour faire du vélo ou nager dans la mer, ce que j’aime particulièrement et que je ne fais pas assez souvent. Ma famille aime aussi skier, donc nous prévoyons toujours des vacances en famille ensemble chaque année si nous le pouvons.

J’ai visité le Japon plus tôt cette année et j’ai été très impressionnée par leur approche des soins de santé et de la nutrition. J’ai adoré parcourir le pays en mangeant, découvrir de nombreuses nouvelles plantes dont je n’avais jamais entendu parler auparavant et explorer les différentes façons de consommer des aliments fermentés. C’était incroyable.

Ensuite, j’aimerais visiter plus d’endroits en Indonésie et découvrir la scène culinaire – je pense à Lombock.

Cette histoire a été initialement présentée sur Fortune.com