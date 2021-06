Tim Southee trouve le swing et les boules intelligemment pour déchiqueter l’ordre intermédiaire de l’Angleterre dans Lord’s Test | Nouvelles de cricket

Le Néo-Zélandais Tim Southee a remporté 6-43 chez Lord’s après avoir donné une masterclass de swing-bowling

Les rois du swing. L’Angleterre en a un et, comme l’a prouvé samedi à Lord’s, la Nouvelle-Zélande aussi.

La version anglaise, James Anderson, a gagné de nombreuses colonnes avant le premier test, après avoir été pressée d’égaler le record national de Sir Alastair Cook de 161 tests et le jalon imminent de 1 000 guichets de première classe, dont il n’a plus que six scalps. atteindre.

Mais c’est la version néo-zélandaise, Tim Southee, qui a séduit le matin du quatrième jour, avec un sort suprême de swing bowling déplaçant fermement le test à la manière des Black Caps, avant que le siècle résolu de Rory Burns ne fasse un tirage au sort, le résultat le plus probable à venir fin du cinquième jour.

Trois guichets pour aucun point en neuf balles étaient le retour de Southee alors que l’Angleterre tombait de 140-3 à 140-6 une fois que Kyle Jamieson avait créé une ouverture en retirant Joe Root de la première balle de la journée.

Le jeune ordre moyen anglais n’a eu aucune réponse à Southee avec Ollie Pope (22 ans), Dan Lawrence (0) et James Bracey (0) envoyés en 53, 55 et 57 respectivement. C’était une masterclass de swing mais aussi d’intelligence.

Prenez son renvoi de Pope, par exemple. Southee a traîné le batteur à travers le pli avec des échangistes avant de l’épingler lbw avec un qui a reculé et a battu le bord intérieur de Pope.

Lawrence, pour être juste, a donné son guichet, coupant un ballon large et choisissant Colin de Grandhomme au glissement, mais une livraison délicieuse a signifié que le débutant anglais Bracey est tombé sans marquer.

Autour du guichet, Southee a enroulé une balle entre la batte et le coussin pour secouer le haut des souches extérieures et moyennes.

Le mouvement généré par Southee n’a pas été une surprise – il avait lancé le ballon plus que tout autre lanceur dans ce match avant la quatrième journée – et il l’a fait dans les deux sens, ce qui le rend encore plus menaçant pour les batteurs anglais.

Comme Nasser Hussain l’a souligné lors de la couverture en direct, Southee a joué une plus grande longueur avec 62% de ses livraisons le deuxième jour alors qu’il n’y avait pas autant de swing proposé, mais a augmenté cela jusqu’à 71% le quatrième jour quand il y en avait, comme il a ciblé les souches et a obtenu ses récompenses.

« Il voit les situations et évalue si bien les choses ces jours-ci. C’est un homme âgé et [New Zealand captain Kane] Williamson va le voir maintes et maintes fois », a déclaré Simon Doull.

Tim Southee a été très contrôlé avec son mouvement aujourd’hui, et l’a balancé dans les deux sens. 50% de son bowling a basculé vers la droite, et 35% a basculé vers la gauche – correspondant à sa précision, cela a été une période de bowling immensément habile. #ENGvNZ – L’analyste CricViz (@cricvizanalyst) 5 juin 2021

Des trucs chics de Tim Southee. Il a aligné Pope à l’extérieur, l’attirant vers l’extérieur, puis a incliné une livraison sur ses moignons – qui a basculé de 1,27 degrés, le plus de mouvement dans le dessus – et a battu le bord intérieur de Pope. Beau bowling. #ENGvNZ pic.twitter.com/RHRKxs8yOQ – L’analyste CricViz (@cricvizanalyst) 5 juin 2021

Nasser Hussain a ajouté: « Ce n’est pas seulement Southee qui met Pope sur le moignon, c’est la façon dont il l’a fait traverser ses moignons.

« La tête allait de plus en plus loin et il a ensuite élargi le pli et l’a pincé. C’était la livraison parfaite.

« Le but le fait également se balancer plus tard, les trois quarts de la longueur du terrain le font s’accrocher à vous, comme nous l’avons vu avec le licenciement de Bracey. »

Southee a une moyenne de moins de 21 ans lors de ses 12 derniers matchs de test avec 63 guichets et quatre trajets à cinq guichets. Ce dernier transport de cinq guichets, cependant, semble de plus en plus peu susceptible d’être dans une cause gagnante, principalement grâce au siècle de combat de Burns.

Cela ressemble toujours à une bataille pour Burns, en vérité. Sa technique est peu orthodoxe, il n’est pas particulièrement esthétique et dans cette manche il a été cloué sur le casque à deux reprises. Cela fait maintenant cinq fois qu’il a été marqué depuis qu’il a fait ses débuts au Test en 2018, un record qu’aucun autre batteur ne peut battre dans cette période.

Burns aurait également dû être bloqué par BJ Watling sur 77 et rattrapé par Southee au glissement sur 88, donc ce n’était en aucun cas une manche sans faute, mais c’était une manche formidable pour un homme qui avait été exclu des deux précédents tests de l’Angleterre. et en moyenne 9,75 sur les cinq précédents avant cela.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas non plus de qualité, avec un point culminant un six de Neil Wagner, le premier maximum de la carrière Test de Burns.

Burns a rejoint Southee au tableau des honneurs du Seigneur – Southee y est revenu après avoir remporté 6-50 au milieu d’un match de 10 guichets en mai 2013 – mais quelle équipe remportera les honneurs dans ce match ?

La Nouvelle-Zélande mène de 165 avant le cinquième jour et cherchera sûrement à avoir une fléchette contre l’Angleterre à un moment donné, même si cela doit laisser des cicatrices avant le deuxième test – à Edgbaston à partir de jeudi – plutôt que parce qu’ils ont une réelle chance de gagner le premier.

Pourtant, si Southee récupère le ballon sur ce terrain inégal, il serait insensé d’écarter complètement la Nouvelle-Zélande.

