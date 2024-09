Tim Smith prépare les détenus à leur libération

Un mot de son fils a changé sa vie.

« J’ai grandi à Decatur, dans l’Illinois, nous étions pauvres et la famille était suffisamment dysfonctionnelle pour que je passe beaucoup de temps hors de la maison et que je coure dans les rues avec des amis. J’aurais pu être le type qui vit sa vie. J’ai moi-même fait ma part de bêtise en tant que jeune homme », a déclaré Tim Smith.

« J’adorais m’évader en lisant l’histoire militaire et en dessinant des plans d’architecture. J’ai donc pensé à devenir militaire et architecte. Ou encore à faire de la musique. J’étais trompettiste de jazz et de rock. »

Au lycée, Smith a ressenti un appel au ministère chrétien et a prêché dans une maison de transition pour hommes alors qu’il n’avait que 16 ans.

Smith a ensuite fréquenté le séminaire de Princeton, puis a envisagé de devenir aumônier militaire ou hospitalier. Au lieu de cela, pour être relativement proche de la maison de sa femme à Cleveland, il est devenu aumônier de prison au Département de réadaptation et de correction de l’Ohio en 1997.

Puis une dure réalité l’a rattrapé.

« J’ai retrouvé une note qu’un de mes fils avait écrite quand il avait peut-être 7 ou 8 ans », a-t-il déclaré.

« Il disait : « Quand je serai grande, je veux être détenue pour pouvoir voir mon père plus souvent. » Cela m’a tuée. Je savais que je devais ralentir le rythme pour le bien de ma famille.

« C’est pourquoi j’ai quitté le travail dans une prison d’État après 21 ans. Je savais que je n’obtiendrais pas la pension complète et que je perdrais les avantages sociaux, mais j’avais besoin de changement. C’était l’une des meilleures décisions que j’aie jamais prises. Les hommes doivent surtout éviter de devenir ce « gars d’entreprise » qui se lance à corps perdu dans sa carrière et se fait aspirer la vie. »

Smith par la suite a rejoint Kindway en 2024Il est le manager de transition des hommes de la Programme EMBARK de Kindway à l’établissement correctionnel de Madison à Londres.

« Je prépare les hommes à trouver la guérison par le Christ avant leur libération », a-t-il déclaré. « Le modèle EMBARK nécessite une année de programme de pré-libération, puis fournit jusqu’à un an d’aide au logement et à l’emploi après leur libération. »

Smith a déclaré qu’il aimait son travail parce qu’il pouvait aider les détenus à trouver le courage et l’espoir d’affronter ce que tout le monde craint : affronter la vie de front malgré l’horreur et la douleur de devoir faire face à la réalité de nous-mêmes et du monde.

« La réalité est, à bien des égards, la chose que nous cherchons tant à éviter », a-t-il déclaré.

Tim Smith est devenu aumônier de prison au Département de réadaptation et de correction de l’Ohio en 1997, mais il est désormais responsable de la transition des hommes du programme Kindway EMBARK à l’établissement correctionnel de Madison.

« C’est douloureux. Nous ne voulons pas voir la lumière parce que nous pensons que nous ne pouvons pas supporter la chaleur. C’est pourquoi mon approche avec ceux qui ont beaucoup de souffrances et de traumatismes non résolus consiste à construire un pont d’amitié. Nous avons tous besoin d’amis qui se soucient suffisamment de nous pour nous demander des comptes. Trouver le bon moment pour savoir quand vous pouvez faire preuve d’amour et de respect, c’est ce que j’essaie de faire correctement. »

