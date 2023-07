Tim Shaddock, 51 ans, qui a été perdu en mer pendant des MOIS, a eu un nouveau chagrin d’amour alors qu’il est forcé d’abandonner le chien qui l’a « sauvé »

TIM Shaddock, qui a été perdu en mer pendant deux mois avec son chien, a été confronté à un nouveau chagrin d’amour après avoir été contraint de l’abandonner.

Le marin australien, 51 ans, a été sauvé de l’océan Pacifique la semaine dernière aux côtés de son toutou, Bella.

Tim Shaddock s’est échoué dans l’océan Pacifique pendant deux mois avec juste son chien Bella pour compagnie Crédit : 9 NOUVELLES

Il a ramassé le chien lors d’un voyage au Mexique après « qu’elle ne voulait pas me laisser partir » Crédit : AP

Les membres de l’équipage de Marie Delia ont pris goût à Bella après avoir sauvé le couple Crédit : AFP

Mais après avoir finalement été ramené sur la terre ferme par ses sauveteurs, Tim a dû abandonner son copain canin naufragé qui l’a « trouvé » alors qu’il voyageait au Mexique.

« Bella m’a en quelque sorte trouvé au milieu du Mexique. Elle est mexicaine », a-t-il dit, a rapporté le New York Post.

« Elle est l’esprit du milieu du pays et elle ne me laisserait pas partir.

« J’ai essayé de lui trouver une maison trois fois et elle n’arrêtait pas de me suivre sur l’eau. Elle est beaucoup plus courageuse que moi, c’est sûr ».

Tim, bien que navré de devoir quitter Bella pour rentrer chez lui dans son Australie natale, a décidé de laisser le chiot entre les mains compétentes d’un membre d’équipage du Marie Delia qui était venu à son secours.

Il a dit qu’il avait choisi le membre d’équipage Genaro Rosales pour s’occuper de Bella qui lui avait assuré qu’elle serait bien soignée.

Amener des animaux de compagnie en Australie peut être un processus long et coûteux impliquant que les chats et les chiens soient micropucés, vaccinés et soumis à des périodes de quarantaine – même en provenance de pays « approuvés ».

Le Mexique n’est pas un pays approuvé pour l’importation d’animaux de compagnie en Australie, ce qui rend encore plus difficile le retour de Bella.

Elle aurait probablement dû passer du temps dans un autre pays et y être soignée avant même d’être considérée comme entrée en Australie.

Après avoir été secouru, l’homme de 51 ans, qui avait les cheveux longs et la barbe, a révélé que lui et Bella avaient survécu grâce au poisson cru et à l’eau de pluie alors que le couple était perdu en mer.

L’ancien informaticien était parti en avril de La Paz, au Mexique, pour un voyage de 3 728 milles vers la Polynésie française.

Mais des semaines après le début du défi, son navire a été endommagé dans une tempête qui a détruit ses systèmes électroniques et de navigation.

Le duo échoué a finalement été secouru après deux mois exténuants en mer, à 1930 km de terre, par le chalutier thonier Marie Delia après avoir été repéré par un hélicoptère.

Le navire les a ensuite ramenés en terre mexicaine.

Tim a dit qu’il était « tellement reconnaissant » d’être en vie et a décrit le moment où il a vu l’hélicoptère qui a alerté le chalutier de sa position.

«Cette terre sur laquelle je me trouve actuellement est incroyable, vous savez, c’est vraiment bien. Je suis reconnaissant d’être ici », a-t-il déclaré.

« Cela m’a donné l’impression que j’allais vivre, vous savez. L’hélicoptère était le premier que j’ai vu de n’importe quel bateau depuis trois mois.

Bella a été laissée avec le membre d’équipage Genaro Rosales Crédit : AP

Après avoir été secouru, Tim avait les cheveux longs et une barbe négligée Crédit : AFP

L’équipage du chalutier Marie Delia a retrouvé le duo à 1930km des terres Crédit : AFP