Tim Severin, un aventurier britannique qui pendant 40 ans a méticuleusement reproduit les voyages d’explorateurs réels et mythiques comme Saint Brendan le Navigateur, Sinbad le Marin et Marco Polo, est décédé le 18 décembre à son domicile de West Cork, en Irlande. Il avait 80 ans.

Sa fille, Ida Ashley, a déclaré que la cause était le cancer.

En mai 1976, M. Severin quitte l’Irlande pour son voyage le plus audacieux: à la suite de Saint-Brendan, un moine du VIe siècle, qui, avec un groupe d’autres moines, aurait fait un voyage spectaculaire de l’Irlande à travers l’Atlantique à la «Terre promise» dans un bateau gainé de cuir.

Saint Brendan était un marin qui répandit l’Évangile lors de ses voyages en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. Si l’histoire de son voyage aux Amériques était vraie, il aurait battu Leif Ericson et Christophe Colomb de plusieurs siècles.

Après avoir étudié un récit du voyage – dans un texte latin médiéval écrit plusieurs années plus tard intitulé «Navigatio Sancti Brendani Abbatis» ou «Le voyage de Saint Brendan l’Abbé» – M. Severin a réuni une équipe de designers et d’artisans qui l’ont aidé à construire un navire. Le bateau à deux mâts de 36 pieds de chêne et de frêne était recouvert de peau de bœuf d’un quart de pouce d’épaisseur.