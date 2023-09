Tim Scott super PAC choisit un directeur technologique milliardaire pour être président des finances

Le sénateur américain et candidat républicain à la présidentielle Tim Scott, RS.C., s’exprime lors de la conférence politique conservatrice d’Erick Erickson, The Gathering, à Atlanta, le 18 août 2023.

Un super PAC soutenant la campagne présidentielle du sénateur républicain Tim Scott a choisi un dirigeant milliardaire du secteur technologique pour être son président des finances, selon une annonce du groupe qui a été examinée pour la première fois par CNBC.

Le super PAC, intitulé Trust In The Mission PAC, a annoncé mardi que le milliardaire David Steward en serait le président financier. Ce rôle implique traditionnellement de diriger les efforts de collecte de fonds pour de telles opérations politiques.

Le PAC pro-Scott faisant appel à Steward pour l’aider à mener ses efforts de collecte de fonds intervient alors que Scott est en retard dans les sondages et prévoit de participer au débat de mercredi. Scott a actuellement 2% de soutien à la primaire républicaine, selon un Consultation du matin traqueur. L’ancien président Donald Trump est en tête de la primaire avec 58 % de soutien.

Steward est le fondateur et président du fournisseur informatique World Wide Technology. Sa valeur nette est estimée à 7 milliards de dollars, selon Forbes. Le PAC a collecté plus de 19 millions de dollars et disposait de 15 millions de dollars pour le second semestre, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Steward a été un donateur majeur de la politique républicaine, notamment en contribuant 100 000 $ à la campagne de l’ancien gouverneur du Missouri, Eric Greitens, et 100 000 $ à un super PAC qui a soutenu l’ancien gouverneur de Floride Jeb Bush lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2016, selon les données de l’organisation non partisane. OpenSecrets.

Steward a souligné l’attitude de Scott pour expliquer pourquoi il décide d’aider le législateur de Caroline du Sud.

« Son [Scott’s] « Une vision optimiste de ce que l’Amérique peut faire pour tout le monde est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis fier de rejoindre TIM PAC en tant que président des finances et de l’aider à devenir le prochain président des États-Unis », a déclaré Steward dans un communiqué fourni par le PAC.

L’ancien sénateur républicain Cory Gardner, coprésident du PAC, a déclaré que « le soutien à la mission de Tim augmente de jour en jour et nous sommes fiers de compter David parmi nous en tant que membre important de notre équipe ».