Tim Scott Super PAC annulera l’achat de publicité prévu pour l’automne, selon Memo

Un super comité d’action politique (PAC) soutenant la candidature présidentielle du sénateur de Caroline du Sud Tim Scott annule la majorité de ses réservations publicitaires restantes pour l’automne, selon une note obtenue par la Daily Caller News Foundation.

Trust In The Mission (TIM) PAC renoncera à son achat publicitaire de 40 millions de dollars annoncé précédemment qui devait se dérouler jusqu’en janvier dans les principaux États de l’Iowa, du New Hampshire, de la Caroline du Sud et du Nevada, selon la note. Alors que TIM PAC continuera de soutenir la campagne de Scott dans ses efforts pour remporter l’investiture et battre le président Joe Biden, le coprésident Rob Collins a écrit que « la primaire républicaine est bloquée », faisant un signe de tête à l’avance massive de Trump dans les sondages.

« Donald Trump est largement en tête d’un groupe de prétendants statistiquement liés. La part des voix des candidats non-Trump fluctue de haut en bas, mais aucune campagne n’a atteint une vitesse de rupture. Les fondamentaux de cette course restent inchangés : le président Donald Trump occupe une voie à lui seul », peut-on lire dans le mémo. «Nous faisons donc ce qui serait évident dans le monde des affaires mais qui va mystifier les politiciens : nous n’allons pas gaspiller notre argent lorsque l’électorat n’est pas concentré ou prêt pour une alternative à Trump. Nous avons fait des recherches. Nous avons étudié les groupes de discussion. Nous avons suivi Tim sur la piste. Cet électorat est enfermé et l’argent dépensé dans les médias ne fera pas changer d’avis tant que nous ne serons pas beaucoup plus près du vote.»

Mémo TIM PAC par Fondation des nouvelles des appelants quotidiens sur Scribd

La RealClearPolitics (RCP) moyenne pour une primaire républicaine nationale en 2024, sur la base de sondages menés entre le 27 septembre et le 9 octobre, Trump est en tête du peloton de tête avec 45 points, suivi du gouverneur de Floride Ron DeSantis à 12,9 %, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley à 7,6 %. , l’homme d’affaires conservateur Vivek Ramaswamy à 6,2 %, l’ancien vice-président Mike Pence à 3,7 % et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie à 2,8 %.

Scott a 2% de soutien et tous les autres candidats du GOP ont reçu moins de 1%, selon le RCP. (EN RELATION : EXCLUSIF : Tim Scott-Boosting PAC lance une publicité « True Grit » quelques jours avant le deuxième débat du GOP)

« Dès le premier jour, la campagne de Tim a été construite pour le long terme – alimentée par l’argent disponible le plus primaire et la plus grande faveur des candidats parmi tous ceux dans le domaine », a déclaré le porte-parole de la campagne, Matt Gorman, au DCNF dans un communiqué. « Sur des questions allant de la politique étrangère à l’avortement, il a été la voix la plus claire et la plus forte, dirigeant tandis que d’autres ont suivi. Nous sommes prêts, comme toujours, à transmettre notre message aux premiers États et au-delà.

TIM PAC a également rejeté l’idée selon laquelle DeSantis ou Haley seraient de bonnes alternatives à Trump, selon le mémo.

« Le président Trump a exploité ses atouts, a effectivement défini le gouverneur DeSantis, et maintenant il va définir le gouverneur Haley. Les deux campagnes affirment qu’elles constituent une alternative « Trump mais à remplir » pour les électeurs des primaires », peut-on lire dans le mémo. « Trump les définira négativement sur la base de cette logique erronée. Ce sont des personnalités nationales grâce à Trump. Ce manque d’authenticité dans leur récit présidentiel sera exploité. Trump le sait, ils le savent et c’est pourquoi DeSantis et Haley n’ont échangé que des parts de voix.

Le super PAC poursuivra sa campagne de porte-à-porte, de collecte de fonds, d’organisation d’événements et de réception de médias gagnés, selon le mémo.

Trump, Haley et DeSantis n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du DCNF.

