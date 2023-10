Tim Scott super PAC annule son achat publicitaire prévu pour l’automne

Le super PAC qui soutient la campagne présidentielle du sénateur Tim Scott retire les réservations de publicités télévisées qu’il avait faites pour l’automne, a annoncé le groupe dans une note aux donateurs obtenue par NBC News.

« À partir d’aujourd’hui, nous allons publier tout notre inventaire médiatique d’automne », a écrit Rob Collins, coprésident de Trust in the Mission PAC, dans la note. «Nous continuerons à financer entièrement nos activités de porte-à-porte, nos collectes de fonds, l’organisation d’événements et nos efforts médiatiques gagnés.»

« Nous n’allons pas gaspiller notre argent si l’électorat n’est pas concentré ou prêt à accepter une alternative à Trump », a poursuivi Collins. « Nous avons fait des recherches. Nous avons étudié les groupes de discussion. Nous avons suivi Tim sur la piste. Cet électorat est enfermé et l’argent dépensé dans les médias ne fera pas changer d’avis tant que nous ne serons pas beaucoup plus près du vote.»

Trust in the Mission PAC a actuellement réservé près de 27,3 millions de dollars en futures réservations TV, selon AdImpact, une plateforme de suivi des publicités.

Ce mémo reconnaît une réalité tenace pour les Républicains qui espèrent renverser Trump : l’ancien président ne semble pas bouger. Bien qu’il n’ait pas participé aux débats des primaires et qu’il ait été confronté à des problèmes juridiques dans quatre procès pénaux, aucun autre candidat n’a pu l’approcher dans les sondages.

Collins a exhorté les donateurs à ne pas exclure le sénateur de Caroline du Sud, soulignant qu’à un moment donné, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, était censé être celui qui pourrait vaincre Trump.

« Maintenant, ces mêmes experts demandent que le terrain soit dégagé pour le gouverneur Haley. Nous rejetons également ce conseil. … Aucune personne sérieuse ne pense qu’un modéré remportera cette primaire, quel que soit le nombre d’initiés d’élite qui défendent leur candidature », a ajouté Collins. .