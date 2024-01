Tim Scott soutient Donald Trump face à Nikki Haley

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a soutenu la candidature de Donald Trump à la Maison Blanche, offrant ainsi une victoire significative à l’ancien président – ​​et un coup porté au cœur de la campagne de Nikki Haley.

Scott, un législateur aux manières douces de l’État d’origine de Haley qui a abandonné sa propre candidature à l’investiture républicaine en novembre, est monté sur scène dans le New Hampshire vendredi soir et a proclamé son soutien à l’ancien président, qui se tenait derrière lui.

« Nous avons besoin d’un président qui fermera notre frontière sud aujourd’hui. Nous avons besoin d’un président Donald Trump », a déclaré Scott. « Nous avons besoin d’un président qui unira notre pays. Nous avons besoin de Donald Trump.

L’approbation de Scott sera un coup de poing pour Haley, qui, en tant que gouverneur de Caroline du Sud, l’a nommé au Sénat américain en 2013. Cela alimentera également les spéculations selon lesquelles Scott – le seul sénateur républicain noir – est en lice pour être le choix de Trump pour vice-président.

Haley a répondu plus tôt vendredi à l’annonce du soutien de Scott, déclarant dans une déclaration aux médias américains : “Les gars vont faire ce qu’ils vont faire.”

Le soutien de Scott arrive à un moment crucial pour Trump, qui cherche à transformer sa victoire écrasante lors des caucus de l’Iowa de cette semaine en une nouvelle victoire décisive lors des primaires du New Hampshire mardi. L’ancien président a déployé plusieurs soutiens très médiatisés ces derniers jours, notamment celui du sénateur de Floride Marco Rubio en début de semaine.

Trump bénéficie du soutien public d’Henry McMaster, le gouverneur républicain de Caroline du Sud, et de Lindsey Graham, l’autre sénateur américain de l’État.

Haley, qui a quitté le poste de gouverneur de Caroline du Sud pour devenir ambassadrice de Trump à l’ONU, a terminé lundi à une décevante troisième place dans l’Iowa, mais a concentré sa campagne sur le New Hampshire, où les sondages d’opinion indiquent une compétition plus serrée.

Mais elle est toujours loin derrière Trump, et même si elle réussissait à créer la surprise dans le New Hampshire, la prochaine grande primaire aurait lieu en Caroline du Sud le 24 février.

Bien que Haley ait toujours des partisans dans sa ville natale, elle se dirigerait vers les primaires de Caroline du Sud sans le soutien du gouverneur ou des deux sénateurs américains de l’État. Les sondages d’opinion actuels montrent que Trump est soutenu par plus de 57 pour cent des électeurs républicains de Caroline du Sud, avec Haley loin derrière avec environ 26 pour cent.

“Il est difficile de voir, que ce soit dans le New Hampshire, la Caroline du Sud ou l’un des premiers États, une sorte de rupture avec ce qui ressemble à une locomotive menant à l’investiture de Donald Trump”, a déclaré Wayne Lesperance, politologue et président du New England College, à Henniker, New Hampshire.