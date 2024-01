Tim Scott soutiendra Trump avant la primaire républicaine du New Hampshire

Ce qu’il faut savoir sur le rôle d’AP :

CONCORD, NH (AP) – Sénateur. Tim Scott de Caroline du Sud a soutenu vendredi l’ancien président Donald Trump avant la primaire du New Hampshire la semaine prochaine, un coup dur pour son compatriote de Caroline du Sud Nikki Haley, l’ancien ambassadeur de l’ONU.

Scott s’est rendu de Floride au New Hampshire avec le favori du GOP pour apporter son soutien à Trump lors d’un rassemblement à Concord.

Les États-Unis ont besoin d’un président qui fermera la frontière sud, unira le pays, protégera la sécurité sociale et rétablira l’ordre, et un président qui ne verra pas la race, a déclaré Scott, l’un des républicains noirs les plus éminents, dans un soutien effusif à son ancien président. rival.

“Nous avons besoin d’un président qui considère les Américains comme une seule famille américaine, et c’est pourquoi je suis venu dans l’État très chaleureux du New Hampshire pour soutenir le prochain président des États-Unis, le président Donald Trump”, a déclaré Scott dans un centre de conférence dans le climat glacial. État qui tiendra la première primaire mardi.

L’ancien candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s’exprime lors d’un événement de campagne à Concord, New Hampshire, le vendredi 19 janvier 2024. (AP Photo/Matt Rourke) Le sénateur Tim Scott, RS.C., s’exprime alors que le candidat républicain à la présidentielle, l’ancien président Donald Trump, écoute lors d’un événement de campagne à Concord, New Hampshire, le vendredi 19 janvier 2024. (AP Photo/Matt Rourke)

Scott a lancé en mai dernier sa propre tentative pour défier Trump avant mettre fin à ses efforts environ six mois plus tard, après avoir eu du mal à gagner du terrain dans les sondages malgré les millions investis par des donateurs de premier plan.

Dans ses efforts pour mener une campagne positive, Scott a souvent été éclipsé par les autres candidats, en particulier sur la scène des débats, où il semblait disparaître alors que les autres s’affrontaient.

Signe que le Parti républicain se rassemble de plus en plus autour du favori, Trump a été apparaissant sur la campagne électorale avec plusieurs autres anciens rivaux qui l’ont soutenu, dont le gouverneur du Dakota du Nord. Doug Burgum et entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy.

Contrairement à ces deux-là, cependant, qui étaient plus réticents à critiquer Trump lorsqu’ils se présentaient contre lui, Scott a parfois critiqué l’ancien président au cours de sa propre campagne.

Trump a déclaré qu’il était temps pour le Parti républicain de s’unir derrière lui et a appelé les électeurs du New Hampshire à remporter une victoire décisive pour mettre fin à la bataille primaire et lui permettre de tourner son attention vers les élections générales.

« Ensuite, nous pourrons nous concentrer sur Biden et ses voyous », a déclaré Trump.

À Concord, les partisans ont attendu des heures par temps de 17 degrés, serpentant dans le parking sombre d’un hôtel, pour voir Trump en personne vendredi soir.

Parmi eux se trouvait Nancy Catano, une enseignante à temps partiel de 72 ans qui a passé trois heures dans un froid glacial et qui était ravie d’apprendre l’approbation prévue de Scott.

« Oh génial. Je l’aime. C’est merveilleux”, a-t-elle déclaré. «Ça va être merveilleux. C’est un grand soutien pour lui.

Catano a déclaré qu’il était remarquable que d’anciens rivaux de Trump se rallient désormais à lui en tant que favori. « Ils réalisent donc que nous devons nous unir pour gagner. Nous devons gagner », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’elle n’avait aucun doute que Trump serait le candidat à ce stade.

“Je pense que mardi sera une journée passionnante”, a-t-elle déclaré. “Il a anéanti l’Iowa et je m’attends à la même chose ici dans le New Hampshire.”

Trump a célébré sa victoire décisive dans l’Iowa et a méprisé ses rivaux. Il a qualifié la chute de DeSantis à une lointaine deuxième place de « l’une des grandes autodestructions dont je pense avoir jamais été témoin ». Haley, a-t-il dit, n’est « pas capable de faire ce travail ».

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Scott pourrait potentiellement être un candidat à la vice-présidence pour Trump, si l’ancien président remportait l’investiture du GOP. Lorsque Scott s’est lancé dans la course en mai, Trump a accueilli son dernier concurrent à bras ouverts, lui souhaitant « bonne chance » avec l’hospitalité, ce que certains ont suggéré comme une reconnaissance du fait que Trump voyait un nombre accru de concurrents bénéfique pour sa propre candidature.

L’approbation de Scott a été recherchée par les principaux prétendants restants à la primaire républicaine, en particulier avant la primaire du 24 février en Caroline du Sud, qui a toujours eu une influence dans la détermination du candidat éventuel.

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantisqui s’est classé juste devant Haley dans les caucus de l’Iowa cette semaine, a été déplacer ses ressources de campagne de l’Iowa à la Caroline du Sud. Il prévoyait de se rendre dans l’État samedi, dans le but de poursuivre ses efforts pour affronter Haley – qui a consacré une grande partie de sa campagne dans les premiers États au New Hampshire – directement dans son État d’origine.

Haley a nommé Scott au Sénat en 2012. Vendredi, un porte-parole de sa campagne a minimisé le soutien imminent de Scott à Trump.

“Il est intéressant que Trump s’aligne avec tous les initiés de Washington lorsqu’il prétend vouloir assécher le marais”, a déclaré Olivia Perez-Cubas. “Mais les gars vont faire ce qu’ils vont faire.”

Beth Scaer, 61 ans, de Nashua, a déclaré qu’elle avait brièvement envisagé Ramaswamy mais avait rapidement décidé “qu’il n’était pas un candidat sérieux” et qu’elle soutenait désormais DeSantis, qu’elle a félicité pour son soutien à la vie et pour sa protection des enfants “du culte du genre”.

La décision de Scott de soutenir Trump n’a fait aucune différence pour elle.

“L’approbation de personne ne m’importerait”, a déclaré Scaer.

David Josko, 76 ans, de Rollinsford, a déclaré qu’il voterait probablement pour DeSantis maintenant que l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a abandonné. Il a déclaré qu’il aurait soutenu Trump « s’il avait simplement continué à faire son travail au lieu de devoir tirer la queue d’un ours », a-t-il déclaré, utilisant une expression qui, selon lui, décrivait le comportement provocateur de Trump.

“Il m’a semblé que la presse faisait davantage pression en faveur de Trump parce qu’elle pouvait gagner plus d’argent avec Trump”, a déclaré Josko dans un pub irlandais de Douvres où il est allé voir DeSantis parler. “Et donc, chaque fois que quelqu’un rotait, cela devenait une grande nouvelle.”

Kinnard a rapporté de Columbia, SC, que l’écrivain d’Associated Press Jonathan J. Cooper à Phoenix a contribué.

Meg Kinnard peut être contactée au http://twitter.com/MegKinnardAP