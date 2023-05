Tim Scott s’apprête à annoncer le lancement de sa campagne présidentielle GOP 2024

NORTH CHARLESTON, SC (AP) – Alors qu’il lance sa campagne présidentielle lundi, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud se lance officiellement dans une bataille primaire du GOP déjà largement dominée par deux personnalités dominantes: l’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis .

Scott, le seul sénateur républicain noir, fera son annonce de campagne dans sa ville natale de North Charleston après l’avoir officialisée la semaine dernière avec la Commission électorale fédérale. L’événement de fin de matinée se déroule à la Charleston Southern University, l’alma mater de Scott et une école privée affiliée à la Southern Baptist Convention.

Ensuite, il passera mardi avec des donateurs à Charleston avant une campagne éclair de deux jours dans l’Iowa et le New Hampshire.

Comme d’autres dans la course au GOP, y compris l’ancien ambassadeur des Nations Unies Nikki Haley, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et « Woke, Inc. » auteur Vivek Ramaswamy, Scott devra trouver un moyen de se démarquer dans un domaine dirigé par Trump et DeSantis, ce dernier pouvant annoncer sa propre offre dès cette semaine.

Mais les conseillers principaux de Scott notent que les environnements politiques peuvent changer au cours d’une campagne primaire, soulignant au début de la course de 2016 lorsque le gouverneur du Wisconsin Scott Walker et l’ancien gouverneur de Floride Jeb Bush étaient considérés comme les meilleurs candidats du GOP avant que Trump ne devienne le parti du parti. candidat.

Scott, 57 ans, espère faire sa marque en se penchant sur une rhétorique plus optimiste que ses rivaux conservateurs. Avec sa foi chrétienne faisant partie intégrante de son histoire politique et personnelle, Scott cite souvent les Écritures lors de ses événements de campagne, tissant sa dépendance à l’égard des conseils spirituels dans son discours de souche et attribuant même le nom de « Faith in America » ​​à sa tournée d’écoute avant le lancement. .

En termes de force politique de Scott, son équipe pointe vers sa dernière réélection au Sénat en novembre, lorsque Scott a battu son adversaire démocrate de plus de 20 points de pourcentage. Un tel soutien écrasant dans un État qui vote tôt dans le calendrier des nominations présidentielles du GOP est de bon augure pour l’éligibilité de Scott à plus grande échelle, selon ses conseillers.

Il y a aussi la question de l’argent. Il entrera dans la course de 2024 avec plus d’argent que tout autre candidat à la présidentielle de l’histoire des États-Unis. Il lui restait 22 millions de dollars sur son compte bancaire de campagne à la fin de sa campagne de 2022 et prévoit de les transférer immédiatement dans ses coffres présidentiels.

C’est assez d’argent, dit son équipe, pour garder Scott à l’antenne avec des publicités télévisées continues dans les premiers États votants jusqu’au premier tour de scrutin l’année prochaine.

Sur de nombreuses questions, Scott s’aligne sur les positions dominantes du GOP. Il veut réduire les dépenses publiques et restreindre l’avortement, affirmant qu’il signerait une loi fédérale interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse s’il était élu président.

Mais Scott a poussé le parti à certaines mesures de refonte de la police depuis le meurtre de George Floyd, et il a parfois critiqué la réponse de Trump aux tensions raciales. Tout au long de leurs désaccords, cependant, Scott a maintenu une relation généralement cordiale avec Trump, affirmant dans son livre que l’ancien président « a écouté attentivement » ses points de vue sur les questions liées à la race.

Lorsqu’il a été nommé au Sénat par le gouverneur de l’époque. Nikki Haley en 2012, Scott est devenu le premier sénateur noir du Sud depuis juste après la guerre civile. Gagner une élection spéciale en 2014 pour purger le reste de son mandat a fait de lui le premier candidat noir à remporter une course à l’échelle de l’État en Caroline du Sud depuis l’ère de la reconstruction.

Il a longtemps dit que son mandat actuel, qui court jusqu’en 2029, serait son dernier.

Scott rejette l’idée que le pays est intrinsèquement raciste et a répudié l’enseignement de la théorie critique de la race, un cadre académique qui présente l’idée que les institutions de la nation maintiennent la domination des Blancs.

« Écoutez-moi clairement : l’Amérique n’est pas un pays raciste », a déclaré Scott. « Il est rétrograde de lutter contre la discrimination avec différents types de discrimination. Et c’est une erreur d’essayer d’utiliser notre passé douloureux pour fermer malhonnêtement les débats du présent.

Si Scott réussit, il serait le premier Noir à remporter l’investiture présidentielle républicaine et le deuxième élu à la présidence, après Barack Obama en 2008.

Dans une vidéo annonçant son comité exploratoire plus tôt cette année, Scott s’est positionné comme l’antidote à la «gauche radicale: une success story autodidacte en tant que fils d’une mère célibataire qui a surmonté la pauvreté. Il a également déploré que les dirigeants démocrates divisent inutilement le pays en favorisant une «culture du grief».

D’autres républicains décident toujours de se lancer dans la course présidentielle, notamment l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le maire de Miami Francis Suarez.

Le président Joe Biden brigue une réélection, une décision qui a largement dégagé le terrain démocrate.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press