Tim Scott lance une campagne présidentielle contre Trump

Le candidat républicain probable à la présidence et sénateur américain Tim Scott (R-SC) prend la parole lors d’une assemblée publique de campagne au New Hampshire Institute of Politics du Saint Anselm College, à Manchester, New Hampshire, États-Unis, le 8 mai 2023.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud a officiellement annoncé lundi qu’il se présentait à la présidence en 2024, mettant sa campagne importante coffre de guerre et message optimiste à l’épreuve dans une course primaire républicaine qui a jusqu’à présent été celle de l’ancien président Donald Trump à perdre.

Scott, le seul républicain noir du Sénat, dans un discours d’annonce à North Charleston, a équilibré sa foi et l’histoire de sa famille avec des attaques contre le bilan du président démocrate Joe Biden.

« Je suis la preuve vivante que l’Amérique est une terre d’opportunités, pas une terre d’oppression », a déclaré Scott dans un discours préparé.

« Joe Biden et la gauche radicale attaquent chaque échelon de l’échelle qui m’a aidé à grimper », a-t-il dit, « et c’est pourquoi j’annonce aujourd’hui que je me présente à la présidence des États-Unis d’Amérique ! »

Scott, 57 ans, fait face à une bataille difficile: les sondages du champ primaire potentiel le montrent à la traîne de nombreux autres candidats à la présidentielle, y compris son compatriote républicain de Caroline du Sud Nikki Haley, qui est entré dans la course en février. Trump a facilement mené le peloton depuis le lancement de sa campagne l’année dernière, le gouverneur de Floride Ron DeSantis se classant systématiquement comme la meilleure alternative.

Mais Scott entre dans la course avec quelques armes clés dans son arsenal politique.

Scott est bien-aimé parmi ses pairs, et il est sur le point de sauter dans la course sur un tremplin de mentions de haut niveau. Le sénateur Mike Rounds, RS.D., a livré la semaine dernière le premier non-Trump approbation du cycle 2024 lorsqu’il a soutenu la course imminente de Scott. Le sénateur John Thune, le républicain du Sénat n ° 2 et l’autre sénateur du Dakota du Sud, approuve également Scott, ont rapporté dimanche NBC News et d’autres médias.

Scott détient également un avantage financier sur bon nombre de ses concurrents : sa campagne en attente avait près de $22 millions en caisse fin mars. Le sénateur utilise déjà cet argent avec un achat de publicité de 6 millions de dollars pour des spots télévisés et radiophoniques dans l’Iowa et le New Hampshire. Ces publicités devraient commencer à être diffusées mercredi, coïncidant avec le voyage de Scott dans ces deux États pour son premier grand voyage en tant que candidat déclaré à la présidentielle.

La présence politique et les messages de Scott, qui défendent les thèmes de l’unité et de l’optimisme, contrastent également fortement avec l’approche rhétorique stridente et polarisante pratiquée par une grande partie du reste du champ républicain. Le premier débat primaire du GOP est prévu pour août.

Le coup d’envoi de la campagne tant attendu a eu lieu trois jours après que Scott a déposé des documents auprès de la Commission électorale fédérale désignant un comité principal pour une candidature présidentielle. Il avait lancé un comité exploratoire pour une candidature à la Maison Blanche le mois dernier et a effectué de fréquents voyages dans les principaux États primaires.

DeSantis devrait déclarer sa candidature plus tard cette semaine. Trump a traité le gouverneur de Floride comme son principal rival, ignorant pratiquement le reste du champ GOP alors qu’il frappe son ancien allié avec des attaques.

Cette tactique pourrait porter ses fruits à court terme, car de récents sondages montrent que DeSantis glisse tandis que Trump élargit son avance. Mais la primaire n’en est qu’à ses débuts, avec davantage de concurrents, dont l’ancien vice-président Mike Pence, qui devraient se joindre dans les semaines à venir.

Trump est également confronté à plusieurs problèmes juridiques majeurs. L’ancien président a plaidé non coupable le mois dernier pour avoir falsifié des documents commerciaux en rapport avec des paiements d’argent silencieux effectués avant les élections de 2016, un combat qui ne fait que commencer. Il fait également face à une exposition supplémentaire importante d’une enquête sur l’ingérence électorale menée par le procureur de district du comté de Fulton et les enquêtes d’un avocat spécial fédéral, entre autres menaces.