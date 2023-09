Tim Scott, interrogé sur les grèves dans l’automobile, fait l’éloge des licenciements passés de travailleurs fédéraux en grève

FORT DODGE, Iowa — Le sénateur Tim Scott a déclaré lundi lors d’un événement de campagne, interrogé sur la grève des Travailleurs unis de l’automobile, que l’ancien président Ronald Reagan « nous a donné un excellent exemple » lorsqu’il a licencié les grévistes fédéraux dans les années 1980.

C’est le dernier d’une série de commentaires critiques que Scott a faits à l’égard des travailleurs de l’automobile, alors même que d’autres candidats républicains à la présidentielle évitent de les critiquer au milieu d’une grève dans trois usines jusqu’à présent.

La remarque de Scott est venue en réponse à une question lors d’une rencontre à Fort Dodge : « En tant que président, vous impliqueriez-vous dans les négociations syndicales ? » a demandé un électeur de l’Iowa.

Scott a ensuite répété la question au public : « En tant que président des États-Unis, est-ce que je m’impliquerais dans ce conflit de travail ?

« Permettez-moi de répondre à la première question », a déclaré Scott. « Je pense que Ronald Reagan nous a donné un excellent exemple lorsque les employés fédéraux ont décidé de faire grève. Il a dit, vous frappez, vous êtes viré. Concept simple pour moi. Dans la mesure où nous pouvons à nouveau l’utiliser, absolument. »

La campagne de Scott a refusé de commenter pourquoi il a fait référence au licenciement des travailleurs fédéraux lorsqu’on lui a demandé comment il gérerait la grève actuelle des travailleurs de l’automobile.

Au lieu de cela, le porte-parole de la campagne, Matt Gorman, a déclaré dans un communiqué que Scott « a clairement indiqué à plusieurs reprises, à la fois lors de cet événement et lors d’autres événements, que les contribuables ne devraient pas subventionner un quelconque accord avec l’UAW et les constructeurs automobiles ».

Les critiques de Scott se sont étendues lundi au président Joe Biden, qui a défendu les travailleurs de l’automobile en grève et s’est qualifié à plusieurs reprises de « président le plus pro-syndical de l’histoire américaine ».

« Une partie du défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui avec le président Biden est – et je ne veux pas dire que c’est fallacieux, je veux dire que c’est sincère – je ne suis pas sûr que les mots soient achetés et payés, mais il a certainement été loués par les syndicats », a déclaré Scott.

Scott a fait de ses critiques à l’égard des syndicats un point central de sa campagne, fustigeant souvent les syndicats d’enseignants – mais élargissant récemment son champ d’action pour inclure les Travailleurs unis de l’automobile.

Alors qu’il présentait son plan économique lors d’une table ronde politique à Duncan, en Caroline du Sud, la semaine dernière, Scott a critiqué les revendications du syndicat alors que celui-ci arrivait à la fin de son contrat avec les grands constructeurs automobiles.

« Nous voyons l’UAW se battre pour obtenir davantage d’avantages sociaux et moins d’heures de travail », a déclaré Scott lors de l’événement. « Plus de salaire et moins de jours de travail. C’est une déconnexion du travail, et nous devons trouver un moyen d’encourager et d’inspirer les gens à retourner au travail. »

Au total, ces commentaires constituent l’une des critiques les plus virulentes à l’encontre des travailleurs de l’automobile parmi les candidats républicains à la présidentielle, alors que le parti a évolué pour inclure davantage de cols bleus ces dernières années.

L’ancien président Donald Trump a critiqué le président de l’UAW, Shawn Fain, qui a lui-même critiqué Trump. Mais il a adopté un ton plus sympathique à l’égard des travailleurs de l’automobile en général et il prévoit de s’adresser aux grévistes de Détroit le jour du prochain débat primaire républicain, que Trump ignore. Le New York Times a été le premier à annoncer la visite prévue de Trump.

« En fin de compte, les travailleurs de l’automobile n’auront pas d’emploi, car si vous regardez ce qu’ils font avec les voitures électriques, les voitures électriques seront fabriquées en Chine », a déclaré Trump lors de la conférence de presse. l’épisode le plus récent de « Meet the Press » sur NBC, ajoutant : « Les travailleurs de l’automobile sont trahis par leurs dirigeants. »

Lors d’un événement de campagne dans l’Iowa ce week-end, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a répondu à une question sur la grève de l’UAW – mais il a choisi de ne pas critiquer directement les travailleurs syndiqués, affirmant plutôt qu’il n’avait pas suffisamment d’informations avant de répondre aux « pressions » de Biden. pour les véhicules électriques », ce qui, selon lui, était « destructeur pour l’industrie automobile dans son ensemble ».

« Les travailleurs de Ford se sentiront mieux si les gens peuvent acheter un Ford F-150 à essence », a déclaré DeSantis.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a quant à lui qualifié la grève de l’UAW de « bataille pour l’avenir des transports américains », mais n’a pas critiqué les travailleurs syndiqués.

« Les travailleurs syndiqués disent, wow, nous allons passer à tous les véhicules électriques, nous allons avoir moins d’emplois, nous allons passer à tous les véhicules électriques, vous savez, nous expédions notre avenir et vous allez Nous dépendrons de la Chine pour nos besoins de transport », a déclaré Burgum lors d’un événement de campagne à Laconia, New Hampshire, lundi.