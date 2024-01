Tim Scott insiste sur le fait que les électeurs ne se soucient pas de la perte de Trump en diffamation

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, minimise les retombées politiques potentielles du dernier revers juridique de l’ancien président Donald Trump – après que le candidat de 2024 a été condamné par un jury new-yorkais à payer 83 millions de dollars à l’écrivain E. Jean Carroll pour l’avoir diffamée lorsqu’elle a déclaré qu’il l’a agressée sexuellement il y a des décennies.

Scott, dans une nouvelle interview avec Martha Raddatz, co-présentatrice de “This Week” sur ABC News, a déclaré que les électeurs auront d’autres préoccupations et que les Américains moyens “ne parlent pas de poursuites judiciaires”.

“La seule chose à laquelle je pense que l’électorat pense le plus souvent est l’impact du prochain président sur ma qualité de vie ? Comment l’Amérique va-t-elle retrouver sa place dans ce monde ? Ils étaient mieux lotis sous Trump”, a déclaré Scott.

Trump continue de nier le récit de Carroll mais, après un procès devant jury l’année dernière, il a été reconnu responsable de l’avoir agressée sexuellement dans la loge d’un grand magasin de Manhattan dans les années 1990.

Après un autre procès, les jurés ont conclu la semaine dernière qu’il avait diffamé Carroll dans la manière dont il avait nié l’avoir agressée. Il a annoncé qu’il ferait appel.

“Est-ce que cela vous donne une pause dans votre soutien ?” Raddatz a demandé à Scott sur “Cette semaine”. Le sénateur républicain a soutenu Trump plus tôt ce mois-ci après avoir mis fin à sa propre campagne pour 2024.

“Moi-même et tous les électeurs qui soutiennent Donald Trump sommes favorables à un retour à la normale en ce qui concerne ce qui affecte leur table de cuisine”, a déclaré Scott à Raddatz.

Il a poursuivi en affirmant que « la perception selon laquelle le système judiciaire est utilisé comme une arme contre Donald Trump fait en réalité augmenter ses chiffres dans les sondages ».

En plus de diverses poursuites, Trump est inculpé dans quatre affaires pénales distinctes. Il nie tout acte répréhensible et plaide non coupable.

Malgré ce qu’a dit Scott, des sondages antérieurs ont montré que les Américains pensent que certaines des accusations contre Trump sont sérieuses : 63 % ont déclaré l’année dernière dans une enquête ABC News/Ipsos que les accusations contre lui dans le cadre d’un acte d’accusation de subversion électorale en Géorgie étaient sérieuses ou plutôt sérieuses ; et 65 % ont ressenti la même chose dans un autre sondage ABC News/Ipsos de 2023 sur l’acte d’accusation fédéral de Trump lié au 6 janvier et ses efforts pour renverser les élections de 2020.

Dans «Cette semaine», Scott a également été insisté sur l’adhésion continue de Trump au déni des élections de 2020, ce à quoi Scott n’a pas fait écho.

Le législateur, qui était présent lors des attaques du 6 janvier 2021 au Capitole américain où le Congrès s’est réuni pour certifier la défaite électorale de Trump, a déclaré publiquement que même s’il pensait qu’il y avait eu une « tricherie » lors de la dernière élection présidentielle, il ne le pensait pas. Je crois que les élections ont été volées. » (Aucune preuve généralisée de fraude n’a jamais été trouvée.)

Raddatz a souligné que Scott s’écartait de Trump et de certains autres conservateurs. “Est-ce que cela vous inquiète pour le Parti républicain, qu’ils nient ce que vous avez dit être vrai ?” elle a demandé.

Matt Rourke/AP

“Le peuple américain est plus préoccupé par demain qu’hier. Et à cause de cela, la course que nous voyons émerger aujourd’hui est [President] “Les quatre ans de Joe Biden contre les quatre ans de Donald Trump”, a répondu Scott. “Nous n’avons pas besoin de contester ce qui s’est passé en 2020. Ce sur quoi je me concentre, c’est ce qui va se passer en 2024 et au-delà.”

Le soutien de Scott à Trump a été considéré comme une sorte de camouflet pour la rivale de Trump en 2024, Nikki Haley, qui a nommé Scott au Sénat américain en 2012, alors qu’elle était gouverneure de Caroline du Sud.

Bien que Trump ait facilement battu Haley lors des deux premiers concours pour l’investiture présidentielle républicaine, dans l’Iowa et le New Hampshire, les sondages à la sortie des urnes ont indiqué qu’il avait des problèmes avec les électeurs indépendants et ceux qui ont fait des études universitaires et Haley a juré de rester dans la course en tant que dernier adversaire majeur. à Trump.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait qu’Haley devrait mettre fin à sa campagne, Scott a répondu : “Ma théorie est simple.”

“Quand j’ai abandonné la course en novembre, c’est parce que c’était clair à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “Il est désormais plus clair que ce que veulent aujourd’hui les républicains, les conservateurs et de nombreux indépendants, ce sont quatre années supplémentaires de Donald Trump.”

Pourtant, Scott a esquivé Raddatz à plusieurs reprises après l’avoir insisté sur la façon dont Trump gagnerait les électeurs indépendants aux élections générales, malgré les sondages à la sortie des urnes montrant que la plupart d’entre eux soutenaient Haley dans le New Hampshire.

Scott a plutôt souligné ce qu’il a dit être le soutien relativement notable de Trump parmi les femmes ainsi que parmi les électeurs noirs et hispaniques. Et il a ensuite attaqué Haley pour sa critique de la compétence mentale de Trump plutôt que de défendre Trump pour avoir traité Haley de “cerveau d’oiseau” et prétendu à tort qu’elle ne pouvait pas être présidente parce que ses parents n’étaient pas encore citoyens américains lorsqu’elle est née en Caroline du Sud. .

“Les deux candidats, et tous les candidats, devraient se concentrer sur les questions sans poser de questions. Mais Nikki Haley parle de l’âge du président et d’un test de compétence. Je pense que cela rebute les électeurs seniors”, a déclaré Scott.

Haley a déclaré que les récentes gaffes de Trump – confondant apparemment l’ancien ambassadeur de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi et Biden avec l’ancien président Barack Obama – devraient être un « signe d’avertissement » sur sa santé mentale.

En réponse, Trump a déclaré lors de son voyage qu’il avait l’impression que son esprit était “plus fort maintenant qu’il ne l’était il y a 25 ans”.

Scott s’est concentré sur les attaques de Haley lorsque Raddatz a posé des questions sur les insultes de Trump à son égard.

“Son langage est bien plus provocateur que le mien”, a déclaré Scott. “Mais il ne s’agit pas simplement de mon opinion sur un candidat. Je pense également que parler de l’âge d’une personne est inapproprié lorsque, surtout, elle est compétente, qualifiée et prête à devenir le prochain président des États-Unis.”

Selon Scott, l’accent devrait être mis sur les élections générales : “Cette course est terminée du point de vue des primaires, d’accord. Nous devrions tourner notre attention vers Joe Biden.”