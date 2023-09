Tim Scott fait face à une plainte du travail pour des commentaires sur son licenciement

Le syndicat United Auto Workers a déposé une plainte contre le sénateur Tim Scott pour avoir déclaré que les travailleurs devraient être licenciés pour avoir fait grève.

La plainte déposée auprès du Conseil national des relations du travail a accusé jeudi la campagne présidentielle du républicain de Caroline du Sud d’interférer avec les droits des travailleurs à s’engager dans des activités syndicales en vertu de la loi fédérale. Le droit de grève est protégé par Article 7 de la loi nationale sur les relations professionnelles.

« Tim Scott a menacé les employés de conséquences néfastes s’ils s’engageaient dans une activité protégée et concertée en répondant publiquement à une question sur les grévistes comme suit : ‘Vous faites grève, vous êtes licencié' », a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain, dans la plainte. CNBC n’a pas obtenu le document de manière indépendante, mais Fain a confirmé son authenticité à NBC News.

Lorsqu’on lui a demandé lundi comment il allait gérer les négociations sur le travail, Scott a répondu aux électeurs lors d’un événement à Fort Dodge, Iowa, qu’il imiterait le président Ronald Reagan, qui a licencié des milliers de contrôleurs aériens en grève en 1981.

« Ronald Reagan nous a donné un excellent exemple lorsque les employés fédéraux ont décidé de faire grève », a déclaré le sénateur de Caroline du Sud.

« Il a dit : ‘Vous frappez, vous êtes viré.’ Un concept simple pour moi. Dans la mesure où nous pouvons l’utiliser à nouveau, absolument », a déclaré Scott.

Le sénateur a redoublé d’attaque contre l’UAW dans une déclaration à CNBC vendredi. Scott a déclaré que son syndicat essayait de l’intimider.

« L’UAW est l’un des syndicats les plus corrompus et les plus en proie aux scandales d’Amérique », a déclaré Scott. « Ils montrent une fois de plus leurs vraies couleurs et les travailleurs de l’automobile et les contribuables devront faire face ensemble. Ils veulent me menacer et me faire taire. »